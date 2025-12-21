Trading MEV torna in tribunale nella class action contro Pump.fun

Un tribunale statunitense è stato nuovamente chiamato a pronunciarsi sulle pratiche relative al valore massimo estraibile dopo che un giudice ha consentito l'aggiunta di nuove prove a una causa collettiva legata a una piattaforma di memecoin.

Il giudice ha accolto una mozione di modifica e ripresentazione per includere nuove prove in una causa collettiva contro la piattaforma di lancio di memecoin Pump.fun, la società di infrastrutture di valore massimo estraibile (MEV) Jito Labs, la Solana Foundation, che è l'organizzazione senza scopo di lucro dietro l'ecosistema Solana, e altri.

La mozione affermava che oltre 5.000 prove sotto forma di registri di chat interne erano state presentate da un “informatore confidenziale” a settembre e che in precedenza non erano disponibili. Il documento affermava:

“I querelanti affermano che i registri contengono discussioni contemporanee tra Pump.fun, Solana Labs, Jito Labs e altri soggetti in merito al presunto schema e che chiariscono in modo sostanziale la gestione, il coordinamento e le comunicazioni dell'impresa”.

La prima pagina della mozione di modifica del caso per includere nuove prove, accolta. Fonte: Burwick Law

La causa, originariamente presentata a luglio, sostiene che la piattaforma Pump.fun abbia deliberatamente fuorviato gli investitori al dettaglio promuovendo il lancio di memecoin come “equo”, ma abbia invece messo in atto un piano con i validatori di Solana per anticipare i partecipanti al dettaglio attraverso il valore massimo estraibile (MEV).

Il valore massimo estraibile è una tecnica che prevede il riordino delle transazioni all'interno di un blocco per massimizzare il profitto per gli arbitraggisti e i validatori MEV.

I querelanti sostengono che Pump.fun abbia utilizzato tecniche MEV per dare agli addetti ai lavori un accesso preferenziale a nuovi token a basso valore, che sono stati poi pompati e scaricati sui partecipanti al dettaglio, utilizzati dagli addetti ai lavori come liquidità di uscita.

Cointelegraph ha contattato Burwick Law, lo studio legale che rappresenta i querelanti, nonché Pump.fun, Jito Labs e la Solana Foundation, ma al momento della pubblicazione non ha ricevuto alcuna risposta.

Accuse contenute nella denuncia originale. Fonte: Burwick Law



La causa potrebbe costituire un precedente per i casi di MEV negli Stati Uniti, poiché l'etica di questa pratica continua a essere oggetto di dibattito nel settore delle criptovalute e gli organi giuridici faticano a definire norme adeguate su un argomento altamente tecnico.

Test del MEV bot lascia aperte alcune questioni

Anton e James Peraire-Bueno, i fratelli accusati di aver utilizzato un bot di trading MEV per realizzare profitti per milioni di dollari, sono stati processati a novembre negli Stati Uniti.

I pubblici ministeri hanno sostenuto che i fratelli hanno truffato le vittime sottraendo loro i fondi, ma gli avvocati della difesa hanno affermato che stavano attuando una strategia di trading legittima e non hanno commesso alcun atto illegale.

La giuria ha faticato a raggiungere un verdetto sul caso e diversi giurati hanno richiesto ulteriori informazioni per chiarire le complessità relative alle specifiche tecniche della tecnologia blockchain.

Il caso si è concluso con un annullamento del processo dopo che la giuria si è trovata in una situazione di stallo e non è riuscita a raggiungere un verdetto, evidenziando la complessità di giudicare le controversie legali relative all'applicazione di una tecnologia finanziaria nascente.



