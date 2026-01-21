Strategy di Saylor supera 700.000 BTC dopo acquisto da $2,1 miliardi

Strategy di Michael Saylor, il più grande detentore pubblico di Bitcoin al mondo, ha oltrepassato i 700.000 BTC in portafoglio con il suo ultimo acquisto su larga scala.
Secondo quanto riportato lunedì dalla Securities and Exchange Commission statunitense, Strategy avrebbe acquistato 22.305 Bitcoin (BTC) per 2,13 miliardi di dollari la scorsa settimana.
Gli acquisti sono stati effettuati a un prezzo medio di 95.284 dollari per BTC, con Bitcoin che mercoledì ha superato brevemente i 97.000$, secondo i dati di CoinGecko.
L'acquisizione ha portato il totale delle partecipazioni in Bitcoin di Strategy a 709.715 BTC, acquistati per circa 53,92 miliardi di dollari a un prezzo medio di 75.979$ per moneta.
Il più grande acquisto di Strategy da febbraio 2025
L'ultima acquisizione di Bitcoin da parte di Strategy rappresenta una forte accelerazione nel ritmo di acquisto rispetto alla maggior parte del 2025 ed è l'acquisto più consistente della società dal febbraio dello scorso anno, quando ha acquistato 20.356 BTC per circa 2 miliardi di dollari.
Il 12 gennaio la società ha annunciato un acquisto di 13.627 BTC (1,3 miliardi di dollari), il più consistente acquisto di Bitcoin da luglio dello scorso anno.
L'acquisto arriva in un momento di leggero rialzo delle azioni Strategy (MSTR), che mercoledì hanno superato i 185$, in coincidenza con il massimo plurimensile di Bitcoin superiore a 97.000$, secondo i dati di TradingView.
Il rialzo fa seguito anche alla decisione di Morgan Stanley Capital International (MSCI) di non escludere le società di tesoreria digitale dal proprio indice di mercato a inizio gennaio.
Con l'acquisizione di 709.715 BTC, Strategy detiene ora circa il 3,37% dell'offerta totale di 21 milioni di BTC e il 3,55% dei 19,98 milioni di BTC attualmente in circolazione, secondo i dati di Blockchain.com.
La rapida crescita degli acquisti da parte di Strategy fa seguito a un periodo di incertezza per le tesorerie di asset digitali (DAT) dopo il rally dell'estate 2025, che molti hanno descritto come una bolla.
James Butterfill, responsabile della ricerca presso CoinShares, ha dichiarato che il mercato è ora pronto a rivalutare quali DAT sopravviveranno adattandosi realmente al modello di accumulo.
“Il futuro delle DAT risiede nel ritorno ai fondamentali: gestione disciplinata della tesoreria, modelli di business credibili e aspettative realistiche sul ruolo degli asset digitali nei bilanci aziendali”, ha dichiarato in un aggiornamento di dicembre 2025.