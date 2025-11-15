Michael Saylor, presidente esecutivo di Strategy, ha smentito le notizie secondo cui la società avrebbe venduto parte dei propri Bitcoin a seguito del crollo improvviso della criptovaluta.

In un post pubblicato venerdì su X, Saylor ha affermato che non c'era “alcuna verità” nella notizia secondo cui Strategy avrebbe ridotto le proprie riserve totali di Bitcoin (BTC) di circa 47.000 BTC, pari a 4,6 miliardi di dollari al momento della pubblicazione. Saylor ha dichiarato che la società ha continuato ad acquistare Bitcoin nonostante il prezzo sia sceso di più del 4% in meno di 24 ore, passando da oltre 100.000 $ a meno di 95.000 $.

“Penso che la volatilità sia una caratteristica intrinseca di questo settore”, ha spiegato Saylor in un'intervista rilasciata venerdì alla CNBC. “Se si vuole investire in Bitcoin, è necessario avere un orizzonte temporale di quattro anni ed essere preparati a gestire la volatilità di questo mercato”.

Sebbene Strategy rimanga la società con la più grande riserva Bitcoin (circa 640.000 BTC), ha visto diminuire il proprio dominio con l'ingresso di altri operatori sul mercato. Ad ottobre, i crypto exchange come Coinbase e Metaplanet, una società di tesoreria BTC, hanno superato Strategy in termini di acquisti di Bitcoin.

Anche il valore delle azioni MSTR di Strategy sul Nasdaq è diminuito. Al momento della pubblicazione, la borsa mostrava un calo del prezzo a 205,38 $ — un calo di oltre il 17% nei cinque giorni precedenti.

Lo shutdown del governo statunitense è terminato, ma BTC non ha registrato alcun aumento significativo?

Sebbene la fine dello shutdown del governo USA, durato 43 giorni, abbia dato una spinta a breve termine a molti titoli azionari questa settimana, resta da capire quale sarà — se ci sarà — l’impatto a lungo periodo su Bitcoin.

Domenica il prezzo è salito a oltre 106.000 $, sostenuto dall’ottimismo crescente sul raggiungimento di un accordo di finanziamento da parte dei legislatori statunitensi. Un rialzo simile si è verificato mercoledì, dopo che la Camera dei Rappresentanti ha approvato una risoluzione continuativa per finanziare il governo e il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha firmato il disegno di legge.

Tuttavia, secondo i dati di Nansen, quando giovedì il governo ha finalmente riaperto, il prezzo di BTC è sceso sotto la soglia dei 100.000 $.