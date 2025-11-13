La prossima settimana Michael Selig, attualmente capo consulente legale della crypto task force della Securities and Exchange Commission statunitense, sarà interrogato dai senatori nel corso di un'udienza volta a valutare la sua nomina a presidente della Commodity Futures Trading Commission.

Martedì, la Commissione Agricoltura del Senato degli Stati Uniti ha aggiornato il proprio calendario per includere l'udienza di nomina di Selig il 19 novembre. L'annuncio è pervenuto circa due settimane dopo la conferma da parte del funzionario della SEC sui social media di essere il prossimo candidato del presidente degli Stati Uniti Donald Trump alla presidenza dell'agenzia, in seguito alla rimozione di Brian Quintenz.

Le udienze per Quintenz, nominato da Trump a febbraio, sono state sospese a luglio, in seguito alle notizie secondo cui i cofondatori di Gemini, Cameron e Tyler Winklevoss, avrebbero sostenuto un altro candidato. Quintenz ha successivamente reso pubblici alcuni messaggi privati scambiati con i gemelli Winklevoss, segnalando che i cofondatori di Gemini chiedevano alcune garanzie in merito alle azioni di contrasto della CFTC.

Da settembre, la presidente ad interim della CFTC Caroline Pham occupa il posto di unico commissario dell'agenzia finanziaria, che dovrebbe avere cinque membri. A inizio anno Pham si è detta intenzionata a lasciare la CFTC dopo che il Senato avrà votato il nuovo presidente, suggerendo che, se confermato, Selig potrebbe costituire l'unica voce dirigenziale in una delle agenzie finanziarie più importanti degli Stati Uniti.

Commissione del Senato degli Stati Uniti pubblica bozza di legge su struttura del mercato

Indipendentemente dalla conferma o meno di Selig, si prevede che la CFTC dovrà affrontare importanti cambiamenti normativi in materia di asset digitali a seguito della potenziale approvazione di una legge sulla struttura del mercato.

A luglio, la Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato il CLARITY Act. Il disegno di legge, che dovrebbe stabilire ruoli e responsabilità chiari per la SEC e la CFTC in materia di criptovalute, è in attesa di essere esaminato dalla Commissione Agricoltura e dalla Commissione Bancaria del Senato prima di essere potenzialmente sottoposto al voto dell'intera assemblea.

Lunedì, i repubblicani del Senato membri della commissione agricoltura hanno pubblicato una bozza di discussione del disegno di legge sulla struttura del mercato, portando avanti la legislazione per la prima volta dopo settimane di stallo governativo e pausa congressuale.

La commissione agricoltura supervisiona le leggi che riguardano le materie prime e le autorità di regolamentazione responsabili di esse, come la CFTC, mentre la commissione bancaria ha giurisdizione sui titoli e supervisiona la SEC.