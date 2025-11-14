La piattaforma di pagamenti crypto MoonPay ha lanciato una suite per stablecoin che consente alle aziende di emettere e gestire stablecoin su più blockchain, supportata da un'integrazione con M0.

La collaborazione offre alle imprese uno stack per lanciare e distribuire le proprie stablecoin su larga scala, ha dichiarato MoonPay giovedì. Il lancio segna l'espansione di MoonPay da piattaforma on-ramp da fiat a cripto a infrastruttura stablecoin full-stack, che copre emissione, rampe, swap e pagamenti.

“Grazie all'integrazione con la piattaforma M0, MoonPay diventa un fornitore chiave di infrastrutture per stablecoin, che comprendono rampe di accesso/uscita, pagamenti e ora anche emissioni personalizzate”, ha affermato Luca Prosperi, cofondatore e CEO di M0, una piattaforma che supporta i creatori di stablecoin specifiche per applicazioni.

L'iniziativa sarà guidata da Zach Kwartler, il nuovo responsabile delle stablecoin di MoonPay, che in precedenza ha contribuito allo sviluppo dei prodotti stablecoin white label di Paxos. L'ex tesoriere di Paxos, Derek Yu, supervisionerà invece le operazioni legate a contanti, liquidità e stablecoin.

Società che gestiscono infrastrutture per stablecoin

Con il suo ingresso nel settore delle infrastrutture per stablecoin, MoonPay si trova ad affrontare una concorrenza agguerrita. Dall'approvazione del GENIUS Act negli Stati Uniti a luglio, il numero di emittenti di stablecoin è in crescita e la lotta per conquistare quote di mercato è sempre più serrata.

A settembre, quando Hyperliquid — l’exchange DeFi di futures perpetui — ha annunciato di essere alla ricerca di un emittente per la nuova stablecoin nativa HYPE (HYPE), sono arrivate proposte da Paxos, Frax Finance, Agora, Sky, OpenEden, Bitgo e Curve.

Alla fine, la scelta è ricaduta su Native Markets, una startup fondata dall’investitore Max Fiege, dall’ex presidente di Uniswap Labs Mary-Catherine Lader e dal ricercatore Anish Agnihotri, creata appositamente per emettere HYPE.

Capitalizzazione di mercato totale delle stablecoin. Fonte DefiLlama.com

Un altro concorrente di MoonPay è Fireblocks, che fornisce un'infrastruttura di tokenizzazione e mint per consentire alle banche e alle fintech di emettere e gestire le proprie stablecoin.

A ottobre, l'azienda ha ampliato la propria offerta istituzionale acquisendo Dynamic, un fornitore di wallet focalizzato sulle aziende.