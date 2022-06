Il Play-to-Earn ha sconvolto il settore: ora, i medesimi incentivi finanziari vengono estesi anche alle app di fitness.

È stata creata un'applicazione social per il fitness motivazionale che vanta elementi GameFi, incoraggiando gli utenti a indossare le loro sneakers NFT e a godersi l'aria fresca.

AMAZY afferma che la sua ambizione è far sì che le persone smettano di stare costantemente davanti a uno schermo: dato che gli appassionati di criptovalute tendono ad essere anche grandi utilizzatori di tecnologia, si tratta di un ottimo proposito.

La campagna del progetto sta già prendendo slancio, con il supporto di influencer, celebrità e blogger. Complessivamente, queste star vantano un pubblico complessivo di oltre un miliardo di iscritti.

Secondo AMAZY, molte applicazioni Move-to-Earn soffrono di un eccessivo livello di centralizzazione, che a lungo termine non è salutare. L'azienda vorrebbe invece garantire che tutte le interazioni NFT vengano spostate sulla blockchain; è stata anche istituita una DAO in modo che gli utenti possano votare proposte, così da migliorare ulteriormente il gioco.

Un certo grado di esclusività

Da anni le sneakers sono state considerate uno status symbol, con scarpe in edizione limitata vendute per migliaia di dollari. Tutto ciò si sta spostando nei mondi virtuali, dove i principali marchi di abbigliamento sportivo che abbracciano la tecnologia blockchain nel tentativo di raggiungere gli utenti più giovani.

AMAZY prevede di produrre esclusive sneakers NFT, alcune delle quali saranno realizzate in collaborazione con celebrità, offrendo oggetti da collezione accattivanti che gli utenti non troveranno da nessun'altra parte. Questi NFT saranno una copia digitalizzata di sneakers fisiche indossate da gente famosa, dando vita a un livello totalmente nuovo di connessione con i fan.

AMAZY è stato annunciato a maggio 2022. La versione closed beta è ora in fase di test da parte di influencer che hanno sostenuto il progetto durante le fasi iniziali. La open beta apparirà sugli store a giugno 2022, così come nei launchpad e sugli exchange.

I piani per attirare ulteriori influencer sono già in corso: i fondatori credono fermamente che i drop di NFT da parte di grandi nomi abbiano il potenziale per attirare milioni di nuovi utenti in questo settore.

Il prossimo anno, AMAZY darà vita a un vivace ecosistema Move-to-Earn, SocialFi e GameFi; introdurrà inoltre un marketplace NFT e un metaverso.

Come funziona il Move-to-Earn?

La premessa del Move-to-Earn è molto semplice: più esercizio fa un utente nel mondo reale, più AMT (AMAZY Movement Token) riceverà come compenso.

Il co-fondatore Sergey Kosenko ha affermato che il suo progetto mira ad aprire nuove strade e offrire una piattaforma in cui gli influencer possono ispirare i loro follower a condurre stili di vita sani: "Stiamo creando un Realverse, un intero ecosistema in cui offline e online si intrecciano."

Kosenko è un noto influencer con un seguito di 5,5 milioni su Instagram, più di 150.000 nella comunità delle criptovalute, e una vasta esperienza di lavoro con celebrità e blogger di altissimo livello. Collabora con Artem Nikolaev, noto per essere il co-fondatore di Azur Games, una società le cui app sono state installate 2,5 miliardi di volte in tutto il mondo.

Anche Azur Games sta svolgendo un ruolo cruciale nella creazione di AMAZY, grazie alla sua esperienza di sviluppo di giochi per dispositivi mobile.

All'interno dell'app, gli utenti potranno camminare e fare jogging in cambio di ricompense, nonché acquistare, vendere o noleggiare sneakers NFT tramite un marketplace. Per iniziare a guadagnare, basta possedere un paio di sneakers e muoversi con la modalità GPS attiva. Ogni paio di sneakers è disponibile in colori vivaci e viene classificato in base a quattro attributi: prestazioni, fortuna, gioia e durevolezza. Il prezzo iniziale per un paio di sneakers dovrebbe essere di circa 100$.

Chi sono quindi le celebrità e gli artisti che hanno adottato AMAZY? Il modello e imprenditore Brody Jenner, il giocatore di baseball Ken Griffey, il cantautore vincitore di un Grammy Dallas Austin, la top model Valery Kaufman, e molti altri ancora.

AMAZY è disponibile a tutti, senza alcuna barriera all'ingresso. Il progetto, ormai in fase di lancio, desidera che gli appassionati di criptovalute inizino a curare maggiormente la propria salute e aiutino gli altri membri della community a fare lo stesso.

