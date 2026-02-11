Beast Industries, la società di intrattenimento fondata dallo YouTuber Jimmy Donaldson (MrBeast), sta acquisendo Step, un’app di mobile banking rivolta ad adolescenti e giovani adulti, segnando la più significativa espansione nel settore finanziario della società fino ad oggi.

In un post pubblicato lunedì su X, Donaldson ha spiegato che l’obiettivo dell’acquisizione è fornire ai giovani strumenti e orientamento per avvicinarsi alla gestione delle finanze personali fin dalla giovane età.

Il CEO di Beast Industries, Jeff Housenbold, ha dichiarato: “La salute finanziaria è fondamentale per il benessere complessivo, eppure troppe persone non hanno accesso agli strumenti e alle competenze necessarie per costruire una reale sicurezza finanziaria”.

Il costo dell’acquisizione non è stato reso noto.

L’espansione del brand MrBeast nel settore finanziario arriva dopo un investimento da 200 milioni di dollari ricevuto a gennaio da BitMine Immersion Technologies, società di tesoreria Ethereum, e dopo il deposito del marchio “MrBeast Financial” presentato a ottobre.

Il deposito del marchio menziona “servizi di exchange crypto”, “elaborazione di pagamenti in criptovalute” e “servizi crypto tramite exchange decentralizzati”.

Tuttavia, non è chiaro se il deposito del marchio sia direttamente collegato all’acquisizione di Step.

Cointelegraph ha contattato Beast Industries per un commento, ma non ha ricevuto una risposta immediata.

Step raggiunge i 6,5 milioni di utenti in 8 anni

L'app Step ha lo scopo di aiutare gli utenti della Gen Z a gestire il denaro, costruire credito, guadagnare premi e approfondire la loro alfabetizzazione finanziaria. Gli account di spesa sono assicurati dalla Federal Deposit Insurance Corporation tramite Evolve Bank & Trust.

L’app bancaria Step ha raggiunto 6,5 milioni di utenti dal lancio nel 2018 e ha raccolto circa 500 milioni di dollari da investitori e celebrità come Stephen Curry, Justin Timberlake, Will Smith e Charli D’Amelio.

Il canale YouTube di MrBeast conta 466 milioni di iscritti, risultando il più grande canale sulla piattaforma di video-streaming.

Jeff Housenbold ha dichiarato che l’acquisizione di Step posiziona la società per incontrare il pubblico “lì dove si trova”, offrendo soluzioni pratiche e guidate dalla tecnologia in grado di migliorare concretamente il futuro finanziario degli utenti.

Al momento dell’investimento strategico da 200 milioni di dollari di BitMine Immersion Technologies, il presidente Tom Lee ha affermato che l’operazione rappresentava una scommessa di lungo periodo sulla creator economy, aggiungendo:

“MrBeast e Beast Industries, a nostro avviso, sono i principali creator di contenuti della nostra generazione, con una portata e un coinvolgimento senza pari tra i membri delle Generazioni Z, Alpha e Millennial”.

Lee ha affermato che i valori aziendali di BitMine erano “fortemente allineati” con quelli di Beast Industries, ma all'epoca non ha fatto alcun riferimento all'integrazione delle criptovalute.