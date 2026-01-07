Le azioni di Strategy, la società guidata da Michael Saylor, sono salite del 5% dopo che MSCI (Morgan Stanley Capital International) ha deciso, per il momento, di non escludere le società di tesoreria di asset digitali dai propri indici di mercato.

In una nota pubblicata martedì, MSCI ha precisato che le digital asset treasury companies (DATco) saranno comunque oggetto di consultazioni più ampie, volte a distinguere tra società di investimento e altre aziende che detengono asset digitali come parte delle loro attività operative principali.

“Questa revisione più ampia mira a garantire coerenza e un allineamento continuo con gli obiettivi generali degli indici MSCI, che puntano a misurare la performance delle società operative ed escludere le entità la cui attività principale è di natura prevalentemente orientata agli investimenti”.

MSCI definisce le digital asset treasury companies (DATco) come società in cui gli asset digitali rappresentano il 50% o più del totale delle attività.

Il mantenimento dell’inclusione garantisce che le DAT restino idonee per i fondi indicizzati passivi, sostenendo domanda e liquidità e, al contempo, ampliando la partecipazione istituzionale agli asset digitali.

Un’eventuale esclusione avrebbe potuto comportare per Strategy e per le altre DAT la perdita di miliardi di dollari in afflussi da capitale passivo.

Strategy, la più grande società di tesoreria crypto con 673.783 Bitcoin (BTC), ha registrato un calo del 4,1% durante le contrattazioni di martedì, ma è salita del 5% dopo la chiusura delle contrattazioni in seguito alla notizia, secondo i dati di Google Finance.

Variazione del prezzo delle azioni MSTR martedì. Fonte: Google Finance

La creazione di DAT è diventata una tendenza istituzionale sempre più diffusa nel corso del 2024 e del 2025; tuttavia, molte di queste società hanno visto le proprie azioni crollare nella seconda metà del 2025, quando la sostenibilità di tali strategie è stata messa in discussione.

Oltre 190 società quotate detengono Bitcoin nei propri bilanci, mentre decine di altre hanno lanciato tesorerie in Ether (ETH), Solana (SOL), e altre altcoin negli ultimi 12 mesi.