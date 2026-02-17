Il cofondatore di Multicoin Capital, Kyle Samani, ha dichiarato che lascerà il ruolo di managing partner della società di investimento in criptovalute dopo 10 anni nel settore.

Samani ha definito questo momento “dolceamaro” in un post pubblicato mercoledì, aggiungendo: “Sono entusiasta di prendermi una pausa e di esplorare nuovi settori tecnologici”, che, come ha poi rivelato, includeranno l'intelligenza artificiale e la robotica.

Ha aggiunto di essere “più fiducioso che mai che le criptovalute rivoluzioneranno radicalmente il circuito finanziario”.

“Il Clarity Act sbloccherà un'ondata di nuovi operatori e stimolerà un'adozione senza precedenti”, ha affermato Samani, aggiungendo di essere particolarmente ottimista su Solana e di voler continuare a investire personalmente in questo settore e a sostenere le società del portafoglio Multicoin.

Tuttavia, il post sembra in contrasto con un precedente post su X, che secondo quanto riferito è stato cancellato, in cui affermava: “Una volta credevo nella visione del web3. dapps. Ora non più... Le criptovalute semplicemente non sono così interessanti come molti appassionati di criptovalute vorrebbero. Me compreso”.

Samani ha già criticato in passato gli ecosistemi Bitcoin ed Ethereum.

Il mese scorso, Samani ha affermato che la scoperta di Ethereum è stata il suo “ingresso nel mondo delle criptovalute” nel 2016, dopo essersi convinto dei vantaggi della finanza senza autorizzazioni e degli smart contract.

Tuttavia, in seguito ha perso fiducia in Ethereum, dichiarandosi insoddisfatto del modo in cui gli sviluppatori di Ethereum hanno affrontato il problema della scalabilità.

Samani contribuì a trasformare Multicoin in azienda da $5,9 miliardi

Ha scoperto Solana poco dopo aver fondato Multicoin a maggio 2017, che ha poi guidato alcuni dei primi round di investimento di Solana nel 2018.

Si è rivelata una delle migliori scommesse per Multicoin, che ha dichiarato di gestire 5,9 miliardi di dollari di asset nel maggio 2025, diventando una delle più importanti società di investimento nel settore delle criptovalute.

In una lettera scritta congiuntamente da Samani e dall'altro co-fondatore di Multicoin, Tushar Jain, hanno affermato che Samani avrebbe dedicato il suo prossimo capitolo all'esplorazione di altre tecnologie, tra cui l'intelligenza artificiale, la longevità e la robotica.

Multicoin ha affermato che la sua convinzione sulle criptovalute è ancora forte, dichiarando:

"A nostro avviso, le criptovalute si trovano in un punto di svolta cruciale - alla vigilia di una maggiore chiarezza normativa, della maturità delle infrastrutture e dell'adozione da parte del grande pubblico - in cui possono rivoluzionare in modo significativo i mercati finanziari e dei capitali globali.