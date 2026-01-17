La National Collegiate Athletic Association (NCAA) ha chiesto alla Commodity Futures Trading Commission di sospendere i prediction market sugli sport universitari fino all’introduzione di norme volte a proteggere gli studenti-atleti.

In una lettera inviata mercoledì al presidente della CFTC Michael Selig, il presidente della NCAA Charlie Baker ha chiesto di “sospendere i prediction market relativi agli sport universitari fino a quando non sarà in vigore un sistema più solido, dotato di adeguate misure di salvaguardia”.

Baker ha affermato che la “crescita e la natura disordinata” dei prediction market sportivi hanno contribuito ad aumentare le molestie nei confronti degli studenti-atleti da parte degli scommettitori, con effetti negativi sul loro benessere.

Ha inoltre sottolineato che la maggior parte degli Stati limita il gioco d’azzardo sportivo ai maggiori di 21 anni, mentre i prediction market consentono l’accesso a partire dai 18 anni, il che potrebbe “incentivare fortemente gli studenti universitari — e persino quelli delle scuole superiori — a partecipare a questi mercati in modo potenzialmente dannoso”.

Baker ha chiesto restrizioni relative all'età e alla pubblicità, un sistema di monitoraggio dell'integrità più solido, misure anti-molestie e risorse per la riduzione dei danni.

I prediction market come Kalshi e Polymarket hanno visto esplodere la loro popolarità e il loro utilizzo negli ultimi mesi, con le scommesse sui contratti relativi agli eventi sportivi che rappresentano una parte consistente dei loro volumi.

I legislatori e i regolatori del Connecticut, di New York, del Nevada, del New Jersey e di altri Stati hanno cercato di vietare o bloccare i prediction market legati allo sport, con diversi regolatori statali che hanno intrapreso azioni contro le piattaforme di scommesse crypto.

I volumi dei prediction market raggiungono livelli record

Nonostante le minacce legali, i prediction market continuano a registrare risultati eccezionali, con volumi di scambi che lunedì hanno raggiunto il record di 701,7 milioni di dollari.

Il totale di 701,7 milioni di dollari ha superato il precedente record di 666,6 milioni di dollari stabilito il giorno prima, con Kalshi che ha rappresentato circa i due terzi dei volumi di scambio in entrambi i giorni.