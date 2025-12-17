Martin Young 3 ore fa

Glassnode: Maggior parte dei settori crypto in ritardo rispetto a Bitcoin negli ultimi 3 mesi

Bitcoin ha perso il 26% in tre mesi, ma ha comunque sovraperformato la maggior parte dei settori crypto, con Ether in calo del 36%, i token AI del 48% e le memecoin del 56%.

Notizie