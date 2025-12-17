Nonostante un calo rispetto ai massimi storici, negli ultimi mesi Bitcoin ha comunque registrato performance migliori rispetto alla maggior parte degli altri comparti crypto, a dimostrazione del fatto che capitali e investimenti continuano a privilegiare Bitcoin, secondo Glassnode.
Negli ultimi tre mesi, “il rendimento medio di quasi tutti i segmenti crypto è stato inferiore a quello di Bitcoin”, riferisce martedì la piattaforma di analisi on-chain Glassnode.
“Questa persistente debolezza relativa evidenzia un contesto di mercato in cui la concentrazione di capitali favorisce BTC”.
I commenti rispondono a un post pubblicato dalla piattaforma di reporting istituzionale Bitcoin Vector, secondo cui la prima metà dell'anno è stata dominata da Bitcoin, sebbene “il quadro si sia ribaltato” nella seconda metà.
Bitcoin Vector precisa che “il dominio ha registrato una tendenza al ribasso, lasciando spazio alla rotazione in ETH, che però non è mai riuscita a riconquistare completamente la leadership”.
Aggiunge che i recenti tentativi di ripresa dopo l’evento di deleveraging si sono nuovamente indeboliti a fine anno, “segnalando una scarsa fiducia nella leadership di BTC e un mercato ancora alla ricerca di un punto di riferimento chiaro”.
Ether, IA, meme e RWA cadono ancora più in basso
L'ultimo post di Glassnode sembra dissentire da questa opinione.
Negli ultimi tre mesi, il Bitcoin (BTC) ha registrato un calo di circa il 26%, raggiungendo gli attuali livelli di circa 86.000$.
Tale risultato risulta leggermente migliore rispetto al calo complessivo della capitalizzazione di mercato totale, pari al 27,5% nello stesso periodo, secondo quanto riportato da CoinMarketCap.
Ether (ETH) da metà settembre ha subito un calo significativo, attestandosi attualmente a livelli inferiori ai 3.000$, con una flessione di circa il 36%.
Lo stesso tema interessa molti altri settori o categorie di token, come l'AI, che ha registrato un calo del 48%, la capitalizzazione di mercato dei memecoin, crollata del 56%, e la categoria della tokenizzazione di asset reali, in flessione del 46% nel corso dei tre mesi, secondo CoinMarketCap.
La categoria dei token DeFi ha registrato un calo del 38% negli ultimi tre mesi, secondo CoinGecko.
Bitcoin rimane un rifugio sicuro tra le criptovalute
Nick Ruck, direttore di LVRG Research, è d'accordo e ha dichiarato a Cointelegraph che i dati degli ultimi tre mesi denotano come l'afflusso di capitali continui a favorire Bitcoin, “riflettendo una forte preferenza degli investitori per la stabilità di BTC”.
“Questa concentrazione di capitali sottolinea la posizione dominante di Bitcoin sul mercato, lasciando le altcoin a lottare per rimanere rilevanti nell'attuale contesto”, aggiunge.
“Tale tendenza è probabilmente dettata dalla reputazione consolidata di Bitcoin e dal crescente interesse istituzionale, che ne rafforzano l'attrattiva come bene rifugio più sicuro nel volatile panorama delle criptovalute”.