Il Nevada Gaming Control Board ha annunciato di aver avviato un’azione civile contro Coinbase per presunte scommesse su contratti legati a eventi sportivi.

Secondo i documenti depositati lunedì presso la First Judicial District Court of Nevada a Carson City, il regolatore ha citato in giudizio Coinbase Financial Markets con l’accusa di aver offerto scommesse sportive senza licenza. Le autorità hanno inoltre chiesto al tribunale di emettere un’ordinanza restrittiva temporanea e un’ingiunzione preliminare per impedire a Coinbase di “gestire un exchange di derivati e un prediction market” legati alle scommesse sportive.

“La Commissione prende molto sul serio il proprio obbligo di garantire un’industria del gioco prospera e di proteggere i cittadini del Nevada”, ha dichiarato Mike Dreitzer, presidente del Nevada Gaming Control Board, in un comunicato di martedì. “L’azione intrapresa ieri rafforza tale impegno”.

L’azione è arrivata meno di una settimana dopo che Coinbase aveva annunciato il lancio dei prediction market in tutti i 50 stati USA nell’ambito di una partnership con Kalshi. Sebbene la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) supervisioni Kalshi a livello federale, la piattaforma può comunque essere oggetto di azioni legali da parte dei regolatori statali, incluso quello del Nevada.

Cointelegraph ha contattato un portavoce di Coinbase per un commento, ma al momento della pubblicazione non aveva ricevuto risposta.

Polymarket affronta sfide legali simili in Nevada

La scorsa settimana, un tribunale del Nevada ha emesso un’ordinanza restrittiva temporanea contro un operatore di Polymarket, impedendo alla piattaforma di offrire scommesse su contratti basati su eventi ai residenti dello Stato. Il giudice incaricato del caso ha citato un danno “immediato” e “irreparabile” alla capacità delle autorità di regolamentare le scommesse senza licenza.

I casi di Coinbase e Polymarket e altri simili a livello statale potrebbero mettere in discussione l'autorità della CFTC nel regolamentare piattaforme di previsione come Kalshi e Polymarket senza leggi chiare.