Gli organizzatori delle conferenze dedicate ai nonfungible token (NFT) e ai real-world asset (RWA) a Parigi hanno cancellato gli eventi con un preavviso di un mese, citando condizioni di mercato sfavorevoli.

In un post pubblicato lunedì sull’account X dell’evento, è stato annunciato che NFT Paris e RWA Paris, inizialmente previsti per febbraio, non si svolgeranno come programmato nel 2026. Sebbene gli organizzatori non abbiano dichiarato esplicitamente che le conferenze non torneranno in futuro, il messaggio rivolto ai partecipanti lascia intendere la volontà di “chiudere questo capitolo”.

“Il crollo del mercato ci ha colpiti duramente”, si legge nel post. “Nonostante drastici tagli ai costi e mesi di tentativi per far funzionare il progetto, quest’anno non siamo riusciti a portarlo a termine”.

Alcuni sponsor dell’evento hanno riferito che non riceveranno alcun rimborso; tuttavia, NFT Paris ha dichiarato che rimborserà tutti i biglietti acquistati entro 15 giorni. Cointelegraph ha contattato gli organizzatori per ottenere dettagli su eventuali eventi futuri, ma al momento della pubblicazione non aveva ancora ricevuto risposta.

Il mercato degli NFT ha registrato una marcata flessione nel 2025, con vendite scese a circa 320 milioni di dollari a novembre e, secondo quanto riportato, a livelli ancora inferiori a dicembre. In base ai dati di CoinGecko, la capitalizzazione complessiva del mercato NFT era di circa 2,7 miliardi di dollari alla data di lunedì, in calo del 68% su base annua.

Il marketplace NFT OpenSea ha deciso di “commerciare tutto”

OpenSea era leader di mercato nel settore degli NFT ad aprile, ma ad ottobre il CEO Devin Finzer ha annunciato che la piattaforma avrebbe intrapreso una “trasformazione, passando da ‘NFT marketplace’ a ‘trade everything’”. Finzer ha dichiarato a Cointelegraph che questa evoluzione consentirà agli utenti di OpenSea di scambiare “token, oggetti da collezione, cultura, asset digitali e fisici”.

X2Y2, un altro marketplace NFT, ha annunciato a marzo che chiuderà le operazioni per effettuare un cambiamento verso l’intelligenza artificiale. Anche Rarible, altro attore rilevante del settore, ha presentato a settembre un nuovo modello volto a ridistribuire token ai trader NFT attivi, affermando che “i modelli precedenti […] non erano sostenibili”.