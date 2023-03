Bola Tinubu, presidente eletto della Nigeria, ha recentemente pubblicato un manifesto che, se attuato, consentirebbe l'uso della tecnologia blockchain e delle criptovalute nel settore bancario e finanziario del Paese.

Il manifesto suggerisce di rivedere la vigente normativa della Nigerian Security Exchange Commission (SEC) sugli asset digitali per renderla più favorevole alle imprese. La nuova regolamentazione prevede un framework per gli asset digitali, come le criptovalute e altri token digitali, in Nigeria.

La proposta prevede che le società di asset digitali si registrino presso la SEC e che tutte le offerte e gli investimenti in asset digitali siano conformi alla regolamentazione di tale organismo.

Nel manifesto, Tinubu afferma: "Rimoduleremo la politica per incoraggiare l'uso prudente della tecnologia blockchain nel settore bancario e finanziario, nella gestione dell'identità, nella riscossione delle entrate e nell'uso degli asset crypto. Istituiremo un comitato consultivo per rivedere la regolamentazione della SEC sugli asset digitali creando un framework normativo più efficiente e favorevole alle imprese".

Alcuni crypto operatori hanno criticato la regolamentazione esistente per la mancanza di disposizioni che consentano di effettuare transazioni con le banche locali.

La normativa della SEC sulle criptovalute in Nigeria non consente agli utenti di effettuare transazioni con le banche.

this existing SEC regulation on crypto in Nigeria is really not letting crypto users make transactions with banks. — Son of Timothy (@ObiUcheUzoije) March 7, 2023

Il documento pubblicato si uniforma anche alla eNaira della Banca Centrale della Nigeria (CBN) – la valuta digitale della banca centrale del Paese – e prevede di espandere l'adozione della valuta, che non ha soddisfatto le aspettative.

Il governo spera che la proposta di riforma delle normative della SEC contribuisca ad attrarre più investitori nel settore digitale ed economico e a stimolare la crescita economica.

Tinubu ha dichiarato: "Incoraggeremo anche la CBN a espandere l'uso della nostra moneta digitale, la eNaira".

La pubblicazione del manifesto coincide con la crescente adozione delle criptovalute da parte dei nigeriani, che è tra le più alte al mondo.

L'interesse dei nigeriani per le criptovalute si riflette in una posizione più moderata della CBN nei confronti delle stablecoin. La banca ha recentemente pubblicato un rapporto di ricerca intitolato "Nigeria's Payment System Vision 2025", che esamina la creazione di un nuovo framework per introdurre una stablecoin in Nigeria.