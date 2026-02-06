Secondo quanto riferito, il colosso bancario giapponese Nomura ridurrà la sua esposizione alle criptovalute, citando il contesto di mercato difficile e il calo dei profitti all'estero nel terzo trimestre.

Secondo quanto riportato venerdì da Bloomberg Japan, il direttore finanziario di Nomura, Hiroyuki Moriuchi, ha affermato che la società cercherà di ridurre la sua esposizione al rischio nella sua controllata europea di asset digitali, Laser Digital Holdings, dopo che questa ha registrato perdite nel trimestre conclusosi il 31 dicembre.

Moriuchi ha affermato che, sebbene la sua controllata abbia subito un duro colpo a causa delle turbolenze del mercato delle criptovalute, l'azienda garantirà la propria stabilità attraverso una rigorosa gestione delle posizioni nei prossimi mesi.

Ha aggiunto che il suo impegno nei confronti delle criptovalute rimane immutato e che Nomura sta puntando a un'espansione a medio-lungo termine per la sua controllata con sede in Svizzera.

Il terzo trimestre di Nomura si è concluso poco prima di un grave crollo del mercato delle criptovalute in ottobre, che ha portato il Bitcoin (BTC) dal picco di 126.000 dollari del 6 ottobre a circa 88.000 dollari al 31 dicembre, secondo i dati di CoinGecko.

Nomura ha dichiarato venerdì, in occasione della presentazione dei risultati del terzo trimestre, che le sue iniziative europee nel settore delle criptovalute e in altri settori hanno registrato una perdita di 10,6 miliardi di yen (68,47 milioni di dollari) nel suo bilancio. La società ha comunque registrato un utile dalle sue iniziative all'estero, pari a 16,3 miliardi di yen (105,29 milioni di dollari), con un calo del 70% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

La società ha registrato un utile netto di 91,6 miliardi di yen (590 milioni di dollari), con un calo del 9,7% rispetto al terzo trimestre del 2024. Parte di questo calo è tuttavia dovuto all'acquisto per 1,8 miliardi di dollari delle attività di gestione patrimoniale pubblica di Macquarie Group negli Stati Uniti e in Europa, insieme ad altre spese legate a un programma di riacquisto di azioni proprie.

Lunedì le azioni Nomura alla Borsa di Tokyo hanno registrato un calo del 6,8% circa, in seguito alla reazione del mercato ai risultati del terzo trimestre di Nomura.

Domenica Hideyasu Ban, analista senior di Bloomberg Intelligence, ha dichiarato al Japan Times che “c'è un vago senso di inquietudine riguardo alla direzione generale del mercato, che sembra essersi combinato con la sorpresa sul fronte delle criptovalute per innescare le vendite”.