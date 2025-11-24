Il New York Stock Exchange ha approvato la quotazione degli exchange-traded fund (ETF) di Grayscale su Dogecoin e XRP.

Venerdì, il NYSE Arca — una controllata della borsa — ha presentato alla Securities and Exchange Commission la documentazione per certificare “la propria approvazione alla quotazione e alla registrazione” del Grayscale XRP Trust ETF (GXRP) e del Grayscale Dogecoin Trust ETF (GDOG).

Eric Balchunas, analista senior sugli ETF di Bloomberg, ha pubblicato domenica su X le approvazioni del NYSE, aggiungendo che l’ETF di Grayscale legato a Chainlink (LINK) dovrebbe seguire entro la prossima settimana circa.

“Il Grayscale Dogecoin ETF $GDOG è stato approvato per la quotazione al NYSE e dovrebbe iniziare a essere negoziato lunedì. Anche il loro ETF spot su XRP sarà lanciato lunedì”, ha scritto. “$GLNK arriverà a breve, penso la settimana successiva”.

L’approvazione da parte del NYSE rappresenta il via libera definitivo necessario per il debutto dell’ETF Dogecoin (DOGE) spot di Grayscale, uno dei numerosi ETF legati a criptovalute speculative che gli asset manager hanno portato sul mercato nelle ultime settimane.

L’ETF Dogecoin di Grayscale è la conversione del trust esistente della società in un ETF che replica il prezzo di DOGE. Balchunas ha stimato che il volume della prima giornata di negoziazione raggiungerà circa 11 milioni di dollari.

Gli ETF su XRP invadono il mercato

L'ETF XRP (XRP) di Grayscale dovrebbe essere lanciato insieme a un prodotto concorrente di Franklin Templeton, mentre è in attesa di lancio anche un ETF XRP di WisdomTree.

Il lancio dell'ETF (XRPC) di Canary Capital il 13 novembre ha segnato il primo ETF XRP spot negli Stati Uniti. Il fondo ha registrato un ottimo avvio, raccogliendo oltre 250 milioni di dollari in afflussi durante il suo primo giorno di negoziazione.

Nel frattempo, anche Bitwise, 21Shares e CoinShares hanno lanciato ETF su XRP questo mese, mentre prodotti concorrenti hanno invaso il mercato dopo la fine dello shutdown del governo statunitense e l’allentamento dei controlli della SEC sugli ETF crypto.

Nonostante gli ETF siano generalmente considerati rialzisti per l’asset sottostante, XRP ha comunque registrato un calo di circa il 18% dall’inizio di novembre, secondo i dati di CoinGecko.