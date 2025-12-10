Le società crypto che richiedono una licenza bancaria federale negli Stati Uniti non dovrebbero essere trattate in modo diverso dalle altre istituzioni finanziarie, secondo Jonathan Gould, capo dell’Office of the Comptroller of the Currency (OCC).

Intervenendo lunedì a una conferenza dedicata alla blockchain, Gould ha affermato che alcuni nuovi richiedenti nel settore digitale o fintech potrebbero essere percepiti come impegnati in attività innovative per una banca fiduciaria nazionale, ma ha ricordato che “i servizi di custodia e conservazione vengono forniti elettronicamente da decenni”.

“Non c’è alcuna giustificazione per considerare gli asset digitali in modo diverso,” ha aggiunto. “E inoltre, non dobbiamo confinare le banche — incluse le attuali banche fiduciarie nazionali — alle tecnologie o ai modelli di business del passato.”

L’OCC supervisiona le banche nazionali e in passato ha visto le società crypto come un potenziale rischio per il sistema bancario. Attualmente solo due banche crypto dispongono di una licenza OCC: Anchorage Digital, autorizzata dal 2021, ed Erebor, che ha ottenuto una licenza bancaria preliminare lo scorso ottobre.

Le crypto “dovrebbero avere” un modo per essere supervisionate

Gould ha affermato che il sistema bancario ha la “capacità di evolversi dal telegrafo alla blockchain”.

Ha aggiunto che, finora quest’anno, l’OCC ha ricevuto 14 domande per l’apertura di nuove banche — “incluse alcune da entità impegnate in attività innovative o legate agli asset digitali” — un numero quasi pari a quello registrato dall’ente negli ultimi quattro anni.

Il Comptroller of the Currency Jonathan Gould durante il suo intervento al Blockchain Association Policy Summit 2025. Fonte: YouTube

“Il rilascio di una charter aiuta a garantire che il sistema bancario continui a tenere il passo con l’evoluzione della finanza e a sostenere la nostra economia moderna”, ha aggiunto. “Ecco perché le entità che operano con asset digitali e altre tecnologie innovative dovrebbero avere un percorso per diventare banche soggette alla supervisione federale.”

Gould respinge le preoccupazioni delle banche

Gould ha osservato che le banche e i gruppi finanziari hanno espresso preoccupazioni riguardo alla possibilità che le società crypto ottengano licenze bancarie e alla capacità dell'OCC di supervisionarle.

“Tali preoccupazioni rischiano di invertire le innovazioni che potrebbero servire meglio i clienti delle banche e sostenere le economie locali”, ha affermato. “L'OCC ha anche anni di esperienza nella supervisione di una banca fiduciaria nazionale crypto-native”.

Gould ha affermato che il regolatore “riceve quasi quotidianamente segnalazioni dalle banche nazionali esistenti in merito alle loro iniziative volte a realizzare prodotti e servizi innovativi e interessanti”.

“Tutto ciò rafforza la mia fiducia nella capacità dell'OCC di supervisionare in modo efficace e imparziale sia i nuovi operatori che le nuove attività delle banche esistenti”, ha aggiunto.