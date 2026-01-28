L’Office of the Comptroller of the Currency (OCC) ha respinto la richiesta della senatrice statunitense Elizabeth Warren di sospendere l’esame della domanda di World Liberty Financial per ottenere una licenza bancaria nazionale, misura che Warren aveva sollecitato fino a quando il presidente degli Stati Uniti Donald Trump non avesse dismesso la propria partecipazione nella piattaforma crypto.

Jonathan Gould dell’OCC ha confermato venerdì che la domanda di WLF sarà valutata secondo gli standard normativi vigenti, sottolineando che eventuali legami politici o interessi finanziari personali non influenzeranno la revisione procedurale della licenza bancaria.

“L’OCC intende agire in conformità con questo dovere, piuttosto che aderire alla vostra richiesta”, ha dichiarato in risposta alla lettera inviata da Warren il 14 gennaio.

"Il processo di richiesta della licenza OCC dovrebbe essere, e sotto la mia guida sarà, un processo apolitico e apartitico".

Gould ha aggiunto che la richiesta di WLF sarà sottoposta a una “revisione rigorosa”, come tutte le richieste che riceve.

Estratto della risposta di Gould a Warren. Fonte: US Senate Banking Committee

Le critiche della Warren si basavano sul fatto che il presidente e i suoi figli Eric, Donald Trump Jr e Barron fossero indicati come fondatori di World Liberty e che la piattaforma avesse portato alla famiglia miliardi di dollari in ricchezza sulla carta.

WLF ha presentato la domanda il 7 gennaio per ampliare le proprie operazioni nel settore crypto, includendo la possibilità di emettere, custodire e convertire internamente la propria stablecoin USD1 (USD1), invece di fare affidamento su fornitori terzi come BitGo.

USD1 è già ampiamente utilizzata per pagamenti transfrontalieri, regolamenti e operazioni di tesoreria, ed è diventata la sesta stablecoin più grande per capitalizzazione di mercato, pari a 4,2 miliardi di dollari, dal suo lancio nel marzo 2025.

Il settore crypto ha faticato a ottenere licenze bancarie

In passato, per le società crypto è stato difficile ottenere licenze bancarie nazionali.

Tuttavia, a dicembre si è registrata una svolta, quando l’OCC ha concesso cinque approvazioni condizionate a Circle, Ripple, Fidelity Digital Assets, BitGo e Paxos, segnalando la disponibilità dell’autorità di vigilanza valutaria ad ampliare l’offerta di servizi crypto all’interno della finanza tradizionale (TradFi).