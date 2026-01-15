Old Glory Bank, un istituto di credito crypto-friendly, ha annunciato che si fonderà con Digital Asset Acquisition Corporation dando vita a una società con sede in Texas e quotata al Nasdaq.

In un comunicato pubblicato martedì, Old Glory e la società di acquisizione a scopo speciale Digital Asset Acquisition Corporation hanno dichiarato di voler costituire OGB Financial Company nell'ambito di un progetto di quotazione in borsa con il ticker OGB. L'accordo dovrebbe essere concluso “alla fine del primo trimestre o all'inizio del secondo trimestre del 2026”, previa approvazione da parte delle autorità di regolamentazione e degli azionisti.

“Intendiamo fare di Old Glory Bank la prima banca autorizzata a integrare completamente le criptovalute nelle operazioni bancarie quotidiane”, afferma Michael Shaw, cofondatore e direttore dell'innovazione della banca, aggiungendo:

“Siamo certi che, in futuro, i nostri clienti avranno la possibilità di trasferire facilmente denaro on e off-chain, nonché di depositare istantaneamente criptovalute sul proprio conto bancario, convertendole in valuta fiat utilizzando il nostro OGB Freedom Offramp, in attesa di brevetto”.

Fondata più di 100 anni fa come First State Bank of Elmore City in Oklahoma, Old Glory Holding Company ha acquisito la banca nel 2022, rinominando le entità fuse come Old Glory Bank. L'azienda ha dichiarato all'epoca che la banca avrebbe “fornito soluzioni bancarie digital-first”.

Società crypto invadono settore bancario

A dicembre, l'Ufficio del Comptroller of the Currency degli Stati Uniti ha approvato con riserva cinque richieste di autorizzazione bancaria nazionale per società legate al settore crypto, tra cui Ripple Labs e Circle.

Anche World Liberty Financial, la società collegata al presidente degli Stati Uniti Donald Trump e alla sua famiglia, ha presentato domanda per ottenere una licenza bancaria nazionale la scorsa settimana. Il CEO della società, Zach Witkoff, ha spiegato che l'obiettivo è quello di accelerare “l'emissione, la custodia e la conversione” della propria stablecoin.