Secondo Changpeng Zhao, ex CEO di Binance, la capacità del Pakistan di “muoversi rapidamente” sul fronte della regolamentazione e dell’adozione delle criptovalute potrebbe trasformarlo in un leader globale del settore entro il 2030.

In una recente intervista con il CEO del Pakistan Crypto Council Bilal bin Saqib, CZ ha attribuito il potenziale del Paese alla lungimiranza della leadership pakistana, che avrebbe saputo riconoscere la crescente domanda di asset digitali all’interno di una popolazione relativamente giovane e tecnologicamente avanzata.

“Penso che sia fantastico vedere che un Paese di queste dimensioni sia in grado di avere una leadership con una visione così chiara e la capacità di muoversi a questa velocità”.

“Se continueremo a muoverci a questa velocità, tra cinque anni il Pakistan sarà il leader nel settore crypto, uno dei principali attori mondiali in questo campo”, ha affermato CZ, che ricopre il ruolo di consulente strategico del crypto council.

A conversation between Changpeng Zhao (@cz_binance), Founder of Binance and Chairman PVARA, @BilalBinSaqib on the future of crypto in Pakistan.











— Pakistan Virtual Assets Regulatory Authority (@PakistanVARA) December 30, 2025

Quest'anno il Pakistan ha compiuto passi importanti per formalizzare il proprio ecosistema crypto, tra cui l'istituzione della Pakistan Virtual Assets Regulatory Authority, l'autorizzazione ai crypto exchange Binance e HTX per operare nel Paese, la creazione di una riserva Bitcoin (BTC) e lo studio della tokenizzazione dei real-world asset per attrarre investimenti stranieri e aumentare la liquidità.

CZ ottimista sull'idea di tokenizzazione del Pakistan

Alla domanda sui vantaggi che potrebbe portare la tokenizzazione del mercato azionario pakistano, CZ ha risposto:

“Quale paese non vorrebbe che la popolazione mondiale acquistasse i propri titoli azionari?”

“La tokenizzazione delle azioni consente alla popolazione mondiale di acquistare tali token, il che equivale sostanzialmente a un investimento diretto in quelle azioni pakistane”, ha affermato CZ.

CZ ha incoraggiato inoltre il Pakistan ad agire rapidamente sui propri piani di tokenizzazione, sottolineando che i Paesi che li implementeranno per primi ne trarranno i maggiori benefici.

Anche i piccoli operatori pakistani possono sperimentare le crypto

Per gli individui e le piccole imprese, Changpeng Zhao ha affermato che la blockchain offre molte più opportunità rispetto al sistema bancario tradizionale e all’intelligenza artificiale, grazie a barriere d’ingresso più basse:

“Se un giovane vuole avviare una banca, le opportunità sono piuttosto limitate […] Se vuole creare un’azienda di intelligenza artificiale, probabilmente non ha a disposizione grandi quantità di dati, enormi capacità di calcolo o tutti i chip necessari. Entrambi questi settori richiedono risorse considerevoli per avviare una startup.”

Al contrario, blockchain e crypto sono diverse perché sono interamente virtuali, ha spiegato CZ, aggiungendo:

"La blockchain non ti rifiuterà mai."

CZ ha affermato che “la blockchain è uno dei settori più promettenti per gli imprenditori”, ma ha riconosciuto la necessità di una maggiore formazione, di programmi universitari e di incubatori per promuovere l'innovazione.