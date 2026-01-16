Il Pakistan ha firmato un accordo esplorativo con un'azienda collegata alla World Liberty Financial, supportata da Trump, per valutare il potenziale utilizzo di una stablecoin ancorata al dollaro per i pagamenti transfrontalieri, stando a quanto riferito da una fonte vicina alla questione.

L'accordo coinvolge la SC Financial Technologies, un'azienda relativamente sconosciuta collegata alla World Liberty Financial, ed esaminerà se la stablecoin USD1 dell'azienda possa essere utilizzata all'interno del quadro emergente dei pagamenti digitali del Pakistan, secondo quanto riportato mercoledì da Reuters.

Il token potrebbe operare insieme all'infrastruttura di valuta digitale in via di sviluppo del Pakistan, supportando potenzialmente transazioni transfrontaliere come le rimesse, ha riferito la fonte a Reuters.

I termini specifici dell'accordo non sono stati resi noti e i dettagli relativi a SC Financial Technologies rimangono limitati.

Stablecoin USD1 vanta capitalizzazione di mercato pari a 3,4 miliardi di dollari. Fonte: CoinMarketCap

Pakistan annuncerà accordo su stablecoin durante visita di Witkoff

Sempre secondo il rapporto, il Pakistan dovrebbe annunciare formalmente l'accordo nel corso della giornata di mercoledì, durante la visita dell'amministratore delegato di World Liberty Zach Witkoff a Islamabad.

World Liberty ha già attirato l'attenzione per il suo ruolo in importanti transazioni. Lo scorso maggio, MGX, società di investimento sostenuta dallo Stato di Abu Dhabi, ha utilizzato la stablecoin di World Liberty per facilitare l'acquisto di una partecipazione azionaria del valore di 2 miliardi di dollari in Binance, la più grande piattaforma di scambio di criptovalute al mondo.

All'inizio di questa settimana, World Liberty ha inoltre lanciato World Liberty Markets, una nuova piattaforma di prestito e finanziamento on-chain basata sulla stablecoin USD1 e sul token di governance WLFI. La piattaforma consente agli utenti di depositare garanzie in criptovalute come Ether (ETH), Bitcoin tokenizzato (BTC) e le principali stablecoin.

Pakistan punta a diventare un crypto hub globale

Il Pakistan continua a portare avanti con determinazione il proprio programma di finanza digitale, con l'obiettivo di affermarsi come polo globale nel settore crypto.

Il Paese ha compiuto passi importanti per formalizzare il proprio ecosistema crypto, tra cui l'istituzione della Pakistan Virtual Assets Regulatory Authority, l'autorizzazione agli exchange crypto Binance e HTX ad operare nel Paese, la creazione di una riserva di Bitcoin e lo studio della tokenizzazione di asset reali per attrarre investimenti stranieri e aumentare la liquidità.