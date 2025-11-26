La società di infrastrutture blockchain Paxos ha acquisito Fordefi, una startup con sede a New York che si occupa di crypto wallet istituzionali e tecnologie di custodia.

Paxos sostiene che l'accordo unisce la sua infrastruttura di custodia regolamentata con la tecnologia di wallet multi-party computation (MPC) e le integrazioni finanziarie decentralizzate di Fordefi, fornendo alle istituzioni un'unica piattaforma per emettere stablecoin, tokenizzare asset e gestire transazioni on-chain.

Sebbene i termini dell'accordo non siano stati resi noti nell'annuncio odierno, un portavoce di Paxos ha dichiarato alla rivista Fortune che l'accordo ammonta a oltre 100 milioni di dollari.

Fondata nel 2021, Fordefi ha sviluppato uno dei primi wallet MPC istituzionali creati per la DeFi, incorporando funzionalità di governance che consentono alle aziende di autorizzare e firmare transazioni on-chain.

La startup continuerà a operare in modo indipendente per il momento, laddove Paxos prevede di integrare la sua tecnologia nella propria infrastruttura più ampia nel corso del tempo.

Paxos si occupa di infrastrutture blockchain regolamentate e offre servizi di custodia, tokenizzazione e stablecoin a grandi aziende come PayPal, Mastercard e Interactive Brokers.

Dispone di licenze negli Stati Uniti, in Europa e a Singapore ed emette diverse stablecoin, tra cui PayPal USD (PYUSD), Pax Dollar (USDP), Pax Gold (PAXG) e Global Dollar (USDG).

DeFi vede diffusione più ampia tra gli exchange

In tutto il settore crypto, le aziende introducono sempre più spesso protocolli DeFi nei propri prodotti, offrendo agli utenti accesso diretto a prestiti on-chain, asset tokenizzati e strumenti di rendimento.

A giugno, Kraken ha ampliato la propria attività on-chain stringendo una partnership con Solana-based DeFi Development Corp, utilizzando la sua piattaforma xStocks per portare le azioni Kraken on-chain. L'accordo è stato siglato sulla base di una partnership stretta a maggio che ha consentito a Kraken di offrire azioni statunitensi tokenizzate agli utenti in alcuni mercati non statunitensi.

A settembre, Coinbase ha integrato il protocollo di prestito Morpho direttamente nella sua app, consentendo agli utenti di concedere in prestito USDC senza dover navigare su piattaforme DeFi separate o wallet esterni. L'exchange ha affermato che gli utenti potrebbero guadagnare fino al 10,8% sui loro USDC grazie a questa funzione.

A ottobre, Crypto.com ha seguito la tendenza aggiungendo Morpho alla sua blockchain nativa Cronos, consentendo agli utenti di guadagnare rendimenti in stablecoin su Bitcoin (BTC) ed Ether (ETH) wrapped.

Stando ai dati di DefiLlama, i protocolli DeFi detengono attualmente un valore totale bloccato di circa 116 miliardi di dollari. Il 9 ottobre, un giorno prima del più grande evento di liquidazione nella storia delle criptovalute, il TVL si aggirava intorno ai 170 miliardi di dollari.