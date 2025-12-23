I mercati dei derivati crypto si stanno scaldando: Glassnode segnala che l’open interest dei perpetual è in aumento in vista di un possibile movimento significativo entro la fine dell’anno.

L’open interest (OI) dei perpetual è salito da 304.000 a 310.000 Bitcoin (BTC), mentre lunedì il prezzo ha toccato brevemente quota 90.000 $, ha riferito Glassnode.

Anche il tasso di finanziamento si è “surriscaldato”, passando dallo 0,04% allo 0,09%, un segnale che indica come i trader di derivati stiano anticipando un potenziale movimento di mercato entro la fine dell’anno.

“Questa combinazione segnala un rinnovato accumulo di posizioni long con leva finanziaria, poiché i trader di perpetual si stanno posizionando in vista di un possibile movimento di fine anno”, ha affermato Glassnode.

I perpetual su Bitcoin sono contratti futures senza scadenza, che possono essere detenuti a tempo indeterminato. Replicano il prezzo spot di Bitcoin attraverso un meccanismo noto come tasso di finanziamento, un pagamento periodico scambiato tra i trader che mantengono posizioni long e short.

L'aumento del tasso di finanziamento segnala un trend rialzista

Quando i tassi di finanziamento aumentano, in genere significa che il prezzo dei perpetual si colloca al di sopra dello spot e che un numero crescente di trader mantiene una visione rialzista, essendo disposto a pagare un premio per detenere posizioni long.

Tuttavia, ciò può anche segnalare un potenziale surriscaldamento del mercato, poiché tassi di finanziamento eccessivamente elevati possono indicare posizioni long con leva eccessiva e un conseguente rischio di correzione.

Nel frattempo, Bitcoin non è riuscito a consolidarsi sopra la soglia dei 90.000 $ ed è sceso a 88.200 $ al momento della pubblicazione.

I tassi di finanziamento dei perpetual su Bitcoin sono aumentati di recente. Fonte: Glassnode

Massiccia scadenza delle opzioni a fine anno

La volatilità del mercato potrebbe inoltre essere amplificata dalla massiccia scadenza di fine anno delle opzioni su Bitcoin, prevista per venerdì 26 dicembre.

Contratti di opzioni su Bitcoin per un valore nozionale superiore a 23 miliardi di dollari scadranno in uno dei più grandi eventi di scadenza di opzioni di sempre. Le scadenze di fine trimestre e di fine anno risultano generalmente molto più consistenti rispetto ai consueti eventi settimanali o mensili.

Secondo Deribit, le opzioni call, ovvero i contratti long, sono concentrate intorno ai prezzi di esercizio di 100.000 e 120.000 $, mentre le opzioni put, ossia i contratti short, si concentrano intorno agli 85.000 $.

Attualmente il rapporto put/call è pari a 0,37, il che indica che sono in scadenza molti più contratti long rispetto a quelli short. Secondo CoinGlass, il max pain — ovvero il prezzo di esercizio in corrispondenza del quale si concentrerebbero le perdite maggiori — è attualmente fissato a 96.000 $.

Se i prezzi spot non dovessero salire, la maggior parte di questi contratti risulterebbe priva di valore alla scadenza. Un divario di 7.500 $ rispetto al livello di max pain suggerisce che le scommesse rialziste — ovvero le call con strike più elevati — siano state eccessivamente ottimistiche e finiranno per registrare perdite.