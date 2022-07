L'innovazione nel settore delle criptovalute è senza fine. Abbiamo visto come il Play-to-Earn ha rivoluzionato il mondo dei videogiochi, mentre il Move-to-Earn compensa gli utenti che si mantengono attivi.

E ora un exchange sta esplorando un nuovo metodo per guadagnare passivamente: Wear-to-Earn.

La nuova collezione di Tidex è composta da 10.000 magliette NFT, ognuna con caratteristiche uniche. Sebbene questi capi siano principalmente virtuali, i fortunati proprietari possono anche ordinare una maglietta che può essere indossata nel mondo reale. Le magliette non soltanto sono realizzate con materiali di massima qualità, ma sono anche disponibili in dieci stampe differenti e possono essere spedite in tutto il mondo.

Tidex sta capitalizzando su questo trend, creando NFT che fondono il virtuale con il fisico. E dato che gli appassionati di criptovalute amano il merchandising, Tidex spera che i propri capi d'abbigliamento diventino rari e ambiti come quelli dei marchi degli stilisti.

Un unboxing mostra che le magliette fisiche sono contenute all'interno di un tubo distintivo e meravigliosamente colorato; sulla parte superiore, un adesivo mostra la stampa e la taglia che è stata scelta. All'interno è possibile trovare una selezione di adesivi per la realtà aumentata, insieme a istruzioni per la cura del prodotto.

E poi c'è ovviamente la star dello spettacolo: la T-shirt vera e propria. Una volta indossati, i filtri AR degli smartphone trasformano questi abiti in vivaci opere d'arte animate.

Come funziona?

Circa 3.000 NFT verranno distribuiti tramite una prevendita, a partire dal 15 luglio, con uno sconto del 25% per gli early adopter: i token TDX saranno accettati come metodo di pagamento. Tutti gli NFT possono anche essere utilizzati per estrarre una serie di criptovalute.

Possono essere acquistati solo su Tidex.com, e non ci sono limiti al numero di magliette che una persona può ordinare e possedere.

Gli NFT saranno coniati a partire dal 1° settembre 2022; a partire da questa data, saranno disponibili anche magliette fisiche su ordinazione. Il processo di minting coinciderà con il tanto atteso lancio dell'app TIDEX VERSE, un passaggio cruciale per quando il progetto entrerà nel metaverso.

I detentori di questi NFT avranno numerose opzioni a propria disposizione, anche per sarà possibile rivenderli su un mercato secondario.

Eric Ma, che è diventato il nuovo CEO di Tidex il 1° luglio, ha dichiarato a Cointelegraph che questa campagna Wear-to-Earn "rappresenta un trampolino di lancio nel nostro viaggio verso la costruzione del nostro metaverso."

Cosa riserva il futuro?

Oltre alla prevendita di NFT, Tidex sarà presente al Summit Blockchain Economy Istanbul che si terrà il 27 e 28 luglio. Anche il metaverso della piattaforma è già in fase di testing, con 16 minigiochi disponibili per gli appassionati di criptovalute.

Tidex è stato lanciato nel 2017, con l'obiettivo di attrarre sia trader esperti che utenti alle prime armi. Il fondatore di Waves, Aleksandr Ivanov, è uno dei consulenti dell'exchange. L'exchange, sostiene l'azienda, vanta milioni di utenti in tutto il mondo.

Nuovi casi d'uso per token non fungibili emergono continuamente, e Tidex ritiene che la sua campagna Wear-to-Earn farà colpo grazie ai suoi NFT con una reale utilità.

