Parlamento polacco approva nuova legge crypto, si va al Senato

Il Sejm, la camera bassa del parlamento polacco, ha nuovamente varato una legge che potrebbe imporre restrizioni al mercato crypto, a seguito del veto del presidente del paese su un precedente provvedimento.

Giovedì, i legislatori polacchi hanno votato con 241 voti a favore e 183 contrari la legge sul mercato crypto, precedentemente bocciata dal presidente Karol Nawrocki. Venerdì, la legge è stata inviata al Senato per un'ulteriore valutazione.

Progressi della legge polacca sul mercato dei crypto asset. Fonte: Sejm

Il disegno di legge sulle criptovalute mira ad allineare la normativa polacca al quadro normativo dell'Unione Europea sui mercati degli asset crypto (MiCA), con gli Stati membri che dovrebbero completare la transizione entro luglio 2026. La stessa versione del disegno di legge, approvata dalla Camera bassa a settembre, ha ricevuto critiche da alcuni legislatori e sostenitori del settore, che hanno affermato che potrebbe minacciare il mercato delle criptovalute del Paese e i suoi utenti.

Sebbene il primo tentativo di approvare il disegno di legge sia stato superato dal Senato polacco, Nawrocki lo ha posto il veto a dicembre, sostenendo che avrebbe “minacciato seriamente le libertà dei polacchi, la loro proprietà e la stabilità dello Stato”. I legislatori hanno reintrodotto il disegno di legge senza alcuna modifica la scorsa settimana.

Il Senato è ora pronto a riesaminare il disegno di legge e, se approvato, potrebbe finire nuovamente sulla scrivania di Nawrocki.

Secondo quanto riferito, un portavoce del governo ha affermato che questa volta il disegno di legge sarà probabilmente convertito in legge, a seguito di un briefing riservato sulla sicurezza che ha fornito al presidente “piena conoscenza” delle sue implicazioni per la sicurezza nazionale.

Cointelegraph ha contattato l'ufficio del presidente per un commento, ma senza ricevere alcuna risposta al momento della pubblicazione.

Presidente polacco fa campagna contro normative crypto

Nawrocki, che ha assunto il mandato ad agosto, si è schierato con i sostenitori dell'industria delle criptovalute in vista del secondo turno delle elezioni presidenziali. In un post pubblicato a maggio, ha affermato che avrebbe garantito che “non sarebbero state implementate leggi oppressive” nel settore degli asset digitali, aggiungendo che “la Polonia ha bisogno di innovazione, non di regolamentazione”, secondo una dichiarazione tradotta.

Nawrocki ha vinto le elezioni con uno scarto minimo, ottenendo il 50,89% dei voti per un mandato di cinque anni. Potrà candidarsi per un secondo mandato nel 2030.