Negli ultimi tre giorni, Polygon ha registrato commissioni di transazione giornaliere superiori a quelle di Ethereum, con un analista che attribuisce il risultato alla forte attività degli utenti sul prediction market Polymarket.

Secondo gli ultimi dati di Token Terminal, venerdì Polygon ha generato 407.100 $ in commissioni di transazione, rispetto ai 211.700 $ di Ethereum. I dati indicano che si tratta della prima volta in assoluto in cui Polygon supera Ethereum per commissioni giornaliere.

Commissioni medie giornaliere negli ultimi 30 giorni su Ethereum e Polygon. Fonte: Token Terminal

Il divario si è successivamente ridotto: sabato le commissioni giornaliere su Polygon si attestavano a 303.000 $, mentre Ethereum ha registrato circa 285.000 $.

Polygon ospita Polymarket, uno dei prediction market più rilevanti emersi dal settore blockchain, lanciato nel 2020.

In un post su X pubblicato lunedì, Matthias Seidl, cofondatore della piattaforma di analisi Ethereum growthepie, ha evidenziato la recente crescita dell’attività su Polygon, affermando che è stata “interamente trainata da Polymarket”.

Seidl ha condiviso un grafico che mostra come Polymarket abbia generato poco più di 1 milione di dollari in commissioni su Polygon negli ultimi sette giorni. La seconda applicazione per volume di commissioni sulla L2 è Origin World, con circa 130.000 $.

Polygon ha inoltre evidenziato il forte aumento dell’attività su Polymarket. In un post su X pubblicato sabato, il team ha dichiarato che su una singola categoria del mercato degli Oscar sono state piazzate scommesse per oltre 15 milioni di dollari, aggiungendo che “Polygon è la chain su cui poggia l’intera infrastruttura”.

Polygon afferma inoltre che sul L2 è attiva una solida rete di agenti trustless, implementati per “cogliere le opportunità” presenti sul prediction market.

I prediction market hanno registrato un forte aumento di popolarità a partire dalle ultime elezioni statunitensi, e la rapida adozione ha spinto diverse società crypto a lanciare proprie soluzioni nel settore.

Altri osservatori hanno inoltre evidenziato la crescente diffusione delle stablecoin sul L2, in particolare di USDC (USDC) emesso da Circle. In un post su X pubblicato domenica, l’analista dei dati di Polygon petertherock ha affermato che la rete ha raggiunto un nuovo massimo settimanale di 28 milioni di transazioni in USDC.

Polymarket utilizza USDC su Polygon per le operazioni di trading sulla propria piattaforma.