I trader del Polymarket attribuiscono solo il 21% di probabilità al fatto che Bitcoin raggiunga i 150.000 $ entro quest’anno, nonostante molti analisti ritengano che il 2026 possa segnare un bull market tardivo per BTC.

Secondo il mercato attualmente attivo — “Quale prezzo raggiungerà Bitcoin prima del 2027?” — Polymarket indica una probabilità del 45% che Bitcoin tocchi i 120.000 $, un livello inferiore al suo massimo storico.

Le probabilità diminuiscono ulteriormente a 130.000 $, con solo il 35%, mentre a 140.000 $ scendono al 28% e a 150.000 $ al 21%.

Al momento, la previsione ritenuta più “sicura” dai trader resta un prezzo di 100.000 $, con una probabilità stimata dell’80%.

Quote Polymarket sul prezzo di BTC a fine anno. Fonte: Polymarket

Sebbene non sia del tutto chiaro cosa abbia reso i trader così prudenti, la fine del ciclo quadriennale di Bitcoin potrebbe aver avuto un ruolo determinante, dal momento che BTC ha chiuso il 2025 in rosso.

Il ciclo dei quattro anni è stato a lungo un modello di mercato legato agli eventi di halving, che si è ripetuto più volte nella storia di Bitcoin e ha permesso agli analisti tecnici di anticipare i movimenti di prezzo. Con la sua apparente conclusione, si apre ora la strada all’emergere di nuovi pattern di trading, meno prevedibili rispetto al passato.

Nonostante le probabilità ribassiste, gli analisti prevedono un anno rialzista per Bitcoin.

Un potenziale catalizzatore potrebbe arrivare dalla politica monetaria statunitense. Il presidente Donald Trump dovrebbe annunciare un nuovo presidente della Federal Reserve nelle prossime settimane, una mossa che molti osservatori ritengono favorevole per gli asset crypto, soprattutto in vista di possibili tagli dei tassi di interesse.

Queste aspettative hanno già contribuito, almeno in parte, a un forte rialzo dei metalli preziosi come oro e argento, che hanno entrambi raggiunto nuovi massimi storici nel quarto trimestre del 2025, mentre le commodity digitali nel settore crypto sono rimaste sostanzialmente piatte.

Nel frattempo, importanti proposte di legge sulle crypto — il GENIUS Act e il CLARITY Act — dovrebbero portare maggiore chiarezza normativa, aprendo la strada a una maggiore adozione istituzionale.

Molti analisti di società come Standard Chartered, Strategy e Bernstein prevedono che il prezzo di BTC raggiungerà i 150.000 $ nel 2026, mentre altri più ottimisti, come Tom Lee di Fundstrat, prevedono un prezzo compreso tra i 200.000 $ e i 250.000 $.