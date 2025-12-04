La piattaforma di previsione Polymarket ha iniziato il suo rilancio negli Stati Uniti, annunciando che gli utenti in lista d'attesa saranno i primi ad accedere alla sua app statunitense.

In un post pubblicato mercoledì su X, Polymarket ha dichiarato che renderà disponibile la sua app negli Stati Uniti agli utenti in lista d'attesa, iniziando con le scommesse sui contratti relativi agli eventi sportivi, “seguite dai mercati su tutto”.

Il lancio ufficiale è avvenuto circa tre mesi dopo che la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) statunitense ha emesso una lettera di non intervento nei confronti di un exchange di derivati crypto e di una clearing house acquisiti da Polymarket, gettando le basi per il lancio dei suoi servizi negli Stati Uniti.

La riapertura completa di Polymarket al mercato statunitense potrebbe portare la valutazione dell'azienda fino a 10 miliardi di dollari. L'annuncio è arrivato nel momento in cui Kalshi ha chiuso un round di finanziamento da 1 miliardo di dollari con una valutazione di 11 miliardi, mantenendo la piattaforma in stretta concorrenza con Polymarket.

L'attività sui prediction market come Kalshi e Polymarket ha registrato un aumento significativo nel 2024, in parte grazie all'interesse per i contratti relativi alle elezioni statunitensi.

Secondo alcune indiscrezioni, l'exchange di criptovalute Coinbase starebbe lavorando a una piattaforma supportata da Kalshi. A ottobre, Trump Media and Technology Group, la società co-fondata dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ha dichiarato che avrebbe abilitato i prediction market attraverso la sua piattaforma Truth Social.

Polymarket e Kalshi registrano un aumento del volume degli scambi

Secondo i dati di Token Terminal, Kalshi e Polymarket rimangono le due piattaforme di previsione più grandi in termini di volume di scambi, seguite da SX, BetSwirl e Azuro. Kalshi ha registrato un volume di trading pari a circa 4,4 miliardi di dollari nel mese di ottobre, mentre Polymarket ha superato di poco i 3 miliardi di dollari.

Secondo quanto riferito, Polymarket potrebbe raggiungere presto una valutazione di 15 miliardi di dollari dopo l'iniezione di liquidità da parte degli investitori.