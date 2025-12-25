Secondo la piattaforma di analisi Glassnode, gli exchange-traded fund su Bitcoin ed Ether hanno registrato una prolungata serie di deflussi, segnalando un disimpegno degli investitori istituzionali dal mercato crypto.

Dall’inizio di novembre, la media mobile semplice a 30 giorni dei flussi netti verso gli ETF spot statunitensi su Bitcoin (BTC) ed Ether (ETH) è diventata negativa, ha dichiarato Glassnode.

“Questa persistenza suggerisce una fase di partecipazione attenuata e un parziale disimpegno da parte degli allocatori istituzionali, rafforzando la più ampia contrazione della liquidità nel mercato crypto”, ha aggiunto.

I flussi verso gli ETF crypto tendono solitamente a seguire con ritardo l’andamento dei mercati spot dei token, che sono in calo dalla metà di ottobre.

Gli ETF sono inoltre considerati un indicatore chiave del sentiment istituzionale, che ha trainato il mercato per gran parte dell’anno ma sembra essersi orientato al ribasso con la contrazione del mercato più ampio.

Torna la pressione di vendita sugli ETF crypto

Coinglass ha affermato che i flussi aggregati degli ETF Bitcoin sono stati in rosso negli ultimi quattro giorni di negoziazione consecutivi. Tuttavia, l'iShares Bitcoin Trust (IBIT) di BlackRock ha registrato piccoli afflussi nell'ultima settimana.

“La pressione di vendita degli ETF crypto è tornata”, ha affermato The Kobeissi Letter. Ha riferito che i fondi crypto hanno registrato 952 milioni di dollari in deflussi la scorsa settimana e che gli investitori hanno ora ritirato capitali in sei delle ultime dieci settimane.

Nonostante i recenti deflussi, il fondo BlackRock, leader del settore, ha registrato afflussi per 62,5 miliardi di dollari dal suo lancio, superando tutti gli ETF Bitcoin spot concorrenti.

IBIT ha battuto l'oro in termini di flussi

L’analista ETF di Bloomberg Eric Balchunas ha dichiarato sabato che l’IBIT è l’unico ETF nella “2025 Flow Leaderboard” di Bloomberg ad aver registrato un rendimento negativo dall’inizio dell’anno.

“Il vero dato da sottolineare è che si è classificato al sesto posto nonostante il rendimento negativo”, ha aggiunto.

Balchunas ha inoltre affermato che il fondo Bitcoin di punta di BlackRock ha attirato più afflussi persino rispetto allo SPDR Gold Shares (GLD), che ha registrato un rialzo del 64%.

“A mio avviso, è un ottimo segnale per il lungo termine. Se riesci a guadagnare 25 miliardi di dollari in un anno negativo, immagina il potenziale di flusso in un anno positivo”.