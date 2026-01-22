Il launchpad di memecoin Pump.fun sta avviando una nuova divisione di investimento con l’obiettivo di sostenere startup promettenti, segnando il suo primo significativo allontanamento dalle origini legate alle memecoin.

Pump.fun ha annunciato il lancio di Pump Fund, affiancato da un hackathon da 3 milioni di dollari, che finanzierà 12 progetti con 250.000 $ ciascuno, sulla base di una valutazione di 10 milioni di dollari.

La società ha aggiunto che il nuovo braccio di investimento si allineerà ai progetti nel lungo termine, anche non necessariamente legati al settore crypto, e offrirà mentorship diretta da parte dei fondatori di Pump.fun.

L’iniziativa arriva mentre i volumi di trading su Pump.fun sono diminuiti rispetto ai picchi registrati all’inizio del 2025, periodo caratterizzato da una forte ondata di trading sulle memecoin.

Pump.fun ha dichiarato che la sua nuova divisione di investimento finanzierà progetti di “qualsiasi livello di maturità, settore e trazione”, con un focus su team che “rilasciano rapidamente i prodotti e comunicano apertamente i propri piani”.

“Oltre alla trazione di prodotto e social, valuteremo la sostenibilità a lungo termine del progetto”, ha aggiunto.

L’hackathon, della durata di 30 giorni, prevede che i partecipanti creino un token, condividano aggiornamenti sul progetto, mentre il mercato fungerà da giudice per determinare il successo dell’iniziativa.

“Invece di dover convincere giudici o venture capitalist per ottenere finanziamenti, la tokenizzazione permette al mercato di diventare il giudice”, ha affermato Pump.fun. “Sono gli utenti a finanziarti, scommettendo su di te fin dall’inizio”.

La domanda per “fondatori validi” è ancora incredibilmente alta

Il cofondatore di Pump.fun, Alon Cohen, ha dichiarato su X che il numero di trend nel settore crypto emersi negli ultimi tre anni “dimostra che la domanda di fondatori di qualità da parte di trader e allocatori di lungo periodo resta incredibilmente elevata, indipendentemente dalle condizioni di mercato”.

Cohen ha aggiunto che molti progetti hanno iniziato a lanciare token perché “gli utenti amavano investire in idee nuove che ritenevano potessero avere successo”, sottolineando che esistono milioni di persone che “potrebbero diventare potenziali utenti e investitori”.

“La liquidità immediata significava che era possibile ottenere finanziamenti fin da subito”, ha affermato Cohen, spiegando che questo ha favorito la nascita di progetti di intelligenza artificiale nel settore crypto, dimostrando “sia ai builder sia ai trader quanto potesse diventare ampia questa opportunità — la tokenizzazione dei progetti in fase iniziale”.

I volumi di scambio su Pump.fun crollano dai massimi

I volumi di trading su Pump.fun sono diminuiti dal picco raggiunto tra la fine del 2024 e l'inizio del 2025.

Secondo Token Terminal, il volume di trading mensile di Pump.fun ha raggiunto un massimo storico di 11,75 miliardi di dollari nel gennaio 2025, centrando il traguardo a soli dodici mesi dal lancio della piattaforma.

Da allora, i volumi mensili sono in costante calo: nel mese di dicembre, il trading su Pump.fun si è attestato a 2,43 miliardi di dollari, mentre asset altamente speculativi come le memecoin hanno perso appeal tra i trader, in un anno particolarmente turbolento per il mercato crypto nel suo complesso.