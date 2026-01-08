I progressi nel campo del quantum computing non rappresentano solo una minaccia per la sicurezza dei wallet Bitcoin, ma potrebbero anche compromettere il suo modello economico e di sicurezza, poiché consentirebbero di minare i blocchi Bitcoin in modo molto più efficiente, secondo David Duong, responsabile della ricerca sugli investimenti di Coinbase.

Il quantum computing continua a essere oggetto di dibattito come potenziale minaccia per l’industria crypto, poiché si ipotizza che computer sufficientemente avanzati possano violare i sistemi crittografici, rivelare le chiavi degli utenti ed esporre dati sensibili.

Tuttavia, in un post pubblicato lunedì su LinkedIn, Duong ha affermato che all’orizzonte si profila un ulteriore rischio. Secondo lui, i pericoli principali del cosiddetto“Q-day” sono i computer quantistici rilevanti dal punto di vista crittografico che eseguono “gli algoritmi di Shor e Grover per compromettere la firma crittografica di Bitcoin”.

“In altre parole, la sicurezza di Bitcoin si basa principalmente su due pilastri crittografici: l’Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA) per la firma delle transazioni e l’algoritmo SHA-256 per i processi di mining basati sul proof-of-work”, ha spiegato.

“Ciò significa che i computer quantistici rappresentano in realtà due minacce distinte. Potrebbero potenzialmente violare la sicurezza crittografica delle chiavi private, consentendo agli hacker di rubare fondi da indirizzi vulnerabili, e minare blocchi in modo più efficiente, compromettendo il modello economico e di sicurezza di Bitcoin”

David Duong, responsabile della ricerca sugli investimenti di Coinbase, ipotizza che il quantum computing potrebbe rappresentare una doppia minaccia per la rete Bitcoin. Fonte David Duong

Una maggiore potenza di calcolo potrebbe compromettere l'equilibrio dei miner

I miner Bitcoin utilizzano potenza di calcolo ed energia per risolvere complessi problemi matematici che consentono di aggiungere nuovi blocchi di transazioni alla rete. Si ipotizza che i computer quantistici possano operare a velocità esponenzialmente superiori rispetto ai computer tradizionali.

Attacchi come il cosiddetto “51% attack” richiedono un’enorme quantità di potenza di calcolo e potrebbero consentire a un singolo miner o a un gruppo coordinato di controllare oltre la metà della potenza di mining complessiva di Bitcoin, con la possibilità di manipolare la blockchain.

“Detto questo, riteniamo che il quantum mining rimanga per ora una questione di minore priorità, dati i limiti di scalabilità, rendendo la migrazione delle firme il problema centrale”, ha affermato Duong.

“Nel complesso, non consideriamo il quantum computing una minaccia imminente perché le macchine odierne sono troppo piccole per violare la crittografia di Bitcoin. Detto questo, siamo lieti che la community open source rimanga vigile nello sviluppo di percorsi di migrazione post-quantistica”.

Gli scettici sostengono che il quantum computing sia una minaccia lontana decenni

Gli scettici, come il cypherpunk Adam Back, sostengono che la minaccia rappresentata dal quantum computing sia esagerata e che la tecnologia sia probabilmente lontana decenni dall'essere praticabile.

Nel frattempo, coloro che si schierano dall'altra parte del dibattito, come Charles Edwards, fondatore del quantitative Bitcoin e digital asset fund Capriole, ritengono che il pericolo sia più imminente e che sia necessario adottare misure molto prima per garantire la sicurezza della rete.