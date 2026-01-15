Analisti: +156% per pagamenti in stablecoin su Revolut nel 2025

Nel 2025 l'adozione delle stablecoin sulla piattaforma bancaria fintech Revolut ha registrato una forte crescita, con un aumento stimato del 156% su base annua del volume dei pagamenti in stablecoin, che ha raggiunto circa 10,5 miliardi di dollari, grazie alla crescente popolarità delle stablecoin nei pagamenti globali.

Sebbene Revolut non abbia pubblicato i dati ufficiali relativi ai pagamenti in stablecoin per il 2025, il ricercatore nel settore crypto Alex Obchakevich stima che i volumi delle stablecoin sulla piattaforma siano quasi raddoppiati in termini di quota sul totale dei pagamenti rispetto al 2024.

“Nonostante la quota assoluta sia modesta, la dinamica è impressionante”, afferma Obchakevich, citando i dati di Dune Analytics.

Volume dei pagamenti in stablecoin di Revolut e volume totale stimato dei pagamenti per il 2024-2025. Fonte: Obchakevich Research



Giovedì Bloomberg Intelligence ha previsto che i flussi di pagamento in stablecoin aumenteranno a un tasso di crescita annuale composto dell'81% fino a raggiungere i 56.600 miliardi di dollari entro il 2030, trainati in parte dalla crescente adozione nel settore retail.

Revolut sta facendo la sua parte, avendo intensificato la sua strategia sulle stablecoin a ottobre con il lancio di una funzione che consente di cambiare dollari statunitensi con le stablecoin USDC (USDC) e Tether (USDT) al tasso di 1:1 senza commissioni o costi nascosti.

Più comuni i pagamenti in stablecoin tra 100 - 500$

Obchakevich sottolinea che l'importo più comune dei trasferimenti era compreso tra 100 e 500$, rappresentando dal 30% al 40% di tutte le transazioni.

“Ciò indica che gli utenti Revolut utilizzano attivamente le stablecoin per i pagamenti quotidiani di entità media, non solo per i trasferimenti di importo elevato.”

Distribuzione dei pagamenti in stablecoin su Revolut per importo del trasferimento. Fonte: Dune Analytics



Ethereum e Tron dominano volumi stablecoin su Revolut

Revolut supporta diverse blockchain, tra cui Ethereum, Tron, Polygon, Solana, Arbitrum e Optimism.

Ethereum ha rappresentato oltre i due terzi del volume delle stablecoin di Revolut, mentre Tron si è classificato al secondo posto con il 22,8%.

Il mercato delle stablecoin si attesta attualmente a 312 miliardi di dollari, con il Tesoro degli Stati Uniti che ad aprile ha stimato che raggiungerà i 2.000 miliardi di dollari entro il 2028.

Revolut non è l'unico operatore istituzionale impegnato a promuovere l'adozione delle stablecoin nel settore retail.

La piattaforma di rimesse Western Union lancerà un sistema di regolamento in stablecoin su Solana nella prima metà del 2026, mentre anche MoneyGram e Zelle stanno introducendo soluzioni basate sulle stablecoin per accelerare i pagamenti transfrontalieri.