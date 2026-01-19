Le azioni di Riot Platforms hanno registrato un rialzo superiore all’11% dopo che la società di crypto mining ha annunciato di aver venduto Bitcoin per finanziare l’acquisizione di un terreno in Texas.

In una nota diffusa venerdì, Riot ha dichiarato che l’accordo da 96 milioni di dollari per l’acquisto di 200 acri di terreno a Rockdale, in Texas, è stato interamente finanziato dalla vendita di circa 1.080 Bitcoin (BTC). Il miner ha inoltre siglato un contratto di locazione e servizi per un data center con la società di semiconduttori Advanced Micro Devices (AMD), avviando inizialmente 25 megawatt (MW) di “capacità critica di carico IT”.

“Questi risultati segnano un momento cruciale che consolida la posizione di Riot come sviluppatore leader di data center, a meno di dodici mesi dall’avvio del nostro processo formale di valutazione degli asset per applicazioni AI/HPC”, ha dichiarato Jason Les, CEO di Riot.

Riot ha dichiarato che l’accordo, con una durata iniziale di 10 anni, potrebbe generare circa 311 milioni di dollari in ricavi per la società, con un potenziale fino a 1 miliardo di dollari qualora venissero esercitate tre estensioni quinquennali. Le azioni della società sul Nasdaq, negoziate con il ticker RIOT, sono salite a 18,80 $ in seguito all’annuncio, registrando un rialzo dell’11% nelle precedenti 24 ore.

L’accordo in Texas è arrivato dopo che Riot aveva annunciato la scorsa settimana di aver venduto 1.818 BTC a dicembre, nell’ambito di un cambio di strategia che prevede il passaggio dal mining della criptovaluta all’utilizzo della propria infrastruttura di data center per altre applicazioni, tra cui l’intelligenza artificiale. La società ha riferito di detenere 18.005 BTC al 31 dicembre, per un valore superiore a 17 miliardi di dollari al momento della pubblicazione.

Anche CleanSpark sta espandendo le proprie attività in Texas grazie ad AI e high-performance computing

Mercoledì CleanSpark ha annunciato una mossa simile a quella di Riot, dopo che la società di mining Bitcoin ha raggiunto un accordo per l’acquisto di 447 acri di terreno nella contea di Brazoria, in Texas. Il miner ha dichiarato di pianificare lo sviluppo di un data center da 300 MW, che potrebbe essere “progettato per carichi di lavoro di intelligenza artificiale e high-performance computing (HPC)”.

Riot e CleanSpark sono solo due delle tante aziende che si occupano di infrastrutture per il mining e il crypto mining con l'obiettivo di ampliare i propri servizi in un contesto di crescente difficoltà per BTC. Anche MARA Holdings, Core Scientific, Hut 8 e TeraWulf hanno annunciato piani in linea con AI e high-performance computing.