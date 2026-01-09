La presidente di Ripple Labs, Monica Long, ha escluso un’IPO per la società, affermando che l’azienda si trova in una “posizione davvero solida” anche senza quotarsi in Borsa.

In un’intervista rilasciata martedì a Bloomberg, Long ha risposto alle indiscrezioni secondo cui Ripple starebbe valutando una quotazione dopo aver raggiunto una valutazione di 40 miliardi di dollari a novembre. La presidente di Ripple ha spiegato che l’azienda è attualmente concentrata sulla crescita, dopo il round di finanziamento da 500 milioni di dollari guidato da Citadel Securities e Fortress Investment Group che ha portato a tale valutazione.

“Al momento, continuiamo a pianificare di restare una società privata”, ha dichiarato Long, riprendendo quanto già affermato a novembre dopo la raccolta fondi. “Spesso la strategia alla base di un’IPO è ottenere accesso agli investitori e alla liquidità dei mercati pubblici […] Siamo in una posizione davvero solida per continuare a finanziare e investire nella crescita della nostra azienda senza quotarci in Borsa.”

Le dichiarazioni di Long in vista del 2026 sono arrivate a distanza di alcuni mesi dall’annuncio della Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti di voler ridurre le proprie azioni di enforcement contro Ripple, alimentando le speculazioni su una possibile IPO. Long ha tuttavia ripetutamente smentito le indiscrezioni secondo cui Ripple starebbe valutando una quotazione in Borsa.

Al momento della pubblicazione, il prezzo di XRP (XRP) era pari a 2,20 $, in calo di circa il 6% nelle precedenti 24 ore. Il token è la quarta criptovaluta per capitalizzazione di mercato.

L’OCC concede a una banca USA l’autorizzazione fiduciaria per Ripple e altri operatori

A dicembre, l'Office of the Comptroller of the Currency (OCC) degli Stati Uniti ha approvato in via condizionata le richieste di Circle e Ripple per ottenere licenze bancarie nazionali. Anche BitGo, Fidelity Digital Assets e Paxos hanno ricevuto l'approvazione condizionata per convertire le loro attuali società fiduciarie statali in banche fiduciarie nazionali autorizzate a livello federale.

Nella domanda presentata da Ripple si specifica che il suo statuto “non prevede l’emissione di stablecoin” per la propria moneta ancorata al dollaro statunitense, Ripple USD (RLUSD), mentre le altre società richiedenti offriranno agli utenti una gamma di servizi di custodia di asset digitali.

Tra i richiedenti, BitGo ha annunciato l’intenzione di quotarsi in Borsa, mentre Circle ha lanciato la propria IPO a maggio.