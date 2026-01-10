Ripple ottiene approvazione normativa UK tramite filiale locale

La società di criptovalute Ripple sta espandendo la propria presenza normativa dopo aver ottenuto l'autorizzazione dalla Financial Conduct Authority (FCA) del Regno Unito.

La FCA ha concesso alla filiale britannica di Ripple, Ripple Markets UK, la registrazione come istituto di moneta elettronica (EMI) e l'ha registrata ai sensi delle normative antiriciclaggio del Regno Unito (MLR), come riportato dai registri ufficiali.

La licenza EMI consente alle società di fornire servizi di pagamento ed emettere moneta elettronica, una mossa che potrebbe avere un impatto su Ripple, dato che emette la sua stablecoin, Ripple USD (RLUSD).

L'approvazione è arrivata quando la FCA ha fissato una tempistica per il suo nuovo regime di licenze per le criptovalute, richiedendo alle società registrate MLR di richiedere l'autorizzazione completa ai sensi del Financial Services and Markets Act (FSMA) entro ottobre 2027.

Prodotti Ripple potrebbero richiedere ulteriore approvazione da FCA

Sebbene Ripple Markets UK sia ora approvata come EMI e registrata ai sensi delle MLR, rimane soggetta a restrizioni in attesa di ulteriore approvazione da parte della FCA.

Secondo i registri della FCA, “Ripple Markets UK non fornirà, senza il previo consenso scritto dell'autorità, servizi che coinvolgono ATM crittografici, non offrirà né avvierà alcun servizio a clienti al dettaglio” né nominerà agenti o distributori.

Fonte: FCA

Inoltre, secondo quanto riportato nei documenti, alla società è vietato emettere moneta elettronica o fornire servizi di pagamento a “consumatori, microimprese o enti di beneficenza”.

La notizia è arrivata poco dopo che Monica Long, presidente di Ripple Labs, ha ribadito che la società non intende procedere a un'offerta pubblica iniziale (IPO) nel prossimo futuro.

“Al momento, abbiamo ancora intenzione di rimanere privati”, ha affermato Long, ampliando i suoi commenti di novembre dopo una raccolta fondi che ha portato la valutazione di Ripple a 40 miliardi di dollari.

Cointelegraph ha contattato Ripple per un commento in merito all'approvazione della FCA, ma al momento della pubblicazione non aveva ricevuto alcuna risposta.



