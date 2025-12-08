La piattaforma di trading di criptovalute e azioni Robinhood è pronta a entrare nel fiorente mercato indonesiano del trading di criptovalute dopo aver raggiunto un accordo per l'acquisizione di due società fintech locali.

In un annuncio pubblicato domenica, Robinhood ha dichiarato di aver stipulato accordi per l'acquisizione di Buana Capital, una società di intermediazione indonesiana, e PT Pedagang Aset Kripto, un trader indonesiano autorizzato di asset finanziari digitali, “marcando il nostro ingresso in uno dei mercati in più rapida crescita del Sud-Est asiatico”.

La società ha precisato che l'Indonesia conta oltre 19 milioni di investitori nel mercato dei capitali e 17 milioni in criptovalute, il che la rende un “mercato interessante per il trading di tali asset class”.

L'acquisizione di una società di intermediazione esistente facilita l'ingresso dell'azienda nel nuovo mercato, garantendo la conformità normativa e una presenza consolidata, così come l'acquisto di una piattaforma di asset digitali autorizzata accelera l'accesso all'offerta di prodotti in criptovalute.

“L'Indonesia rappresenta un mercato in rapida crescita per il trading, rendendola un luogo entusiasmante per portare avanti la missione di Robinhood di democratizzare la finanza per tutti”, dichiara Patrick Chan, responsabile Asia di Robinhood.

Il fiorente mercato delle criptovalute indonesiano

Robinhood continuerà a servire i clienti di Buana Capital con prodotti finanziari indonesiani, si legge nella dichiarazione.

“Nel corso del tempo, speriamo di offrire anche prodotti di intermediazione e trading di criptovalute Robinhood e di collegare i clienti indonesiani ad azioni statunitensi, criptovalute e altro ancora su larga scala”, aggiunge.

Robinhood non ha rivelato i termini finanziari dell'accordo, che dovrebbe concludersi entro la prima metà del 2026.

Chainalysis classifica l'Indonesia tra i principali mercati di criptovalute al mondo, al settimo posto a livello globale nel suo indice di adozione 2025 e al primo posto nel Sud-Est asiatico.

Secondo Reuters, il valore totale delle transazioni di crypto-asset è triplicato nel 2024 rispetto all'anno precedente, superando i 650.000 miliardi di rupie indonesiane (39,7 miliardi di dollari).

L'Indonesia è al settimo posto nella classifica mondiale per l'adozione delle criptovalute nel 2025. Fonte: Chainalysis

Robinhood si espande nei mercati predittivi

Robinhood, con sede in California, è penetrata nei mercati europei e britannici nel 2024 e recentemente è stata molto attiva sul fronte delle acquisizioni.

A novembre, l'azienda si è espansa nel settore molto popolare dei mercati predittivi con l'acquisizione di una società collegata a FTX.

Sempre a novembre, ha inoltre dichiarato che i mercati predittivi sono risultati essere una delle sue linee di prodotti in più rapida crescita in termini di fatturato.