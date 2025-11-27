Una società collegata al defunto crypto exchange FTX è stata acquisita da Robinhood Markets e da Susquehanna International Group nell’ambito di una strategia volta a espandersi nel settore dei prediction market.

Secondo quanto riportato martedì da Reuters, Robinhood e Susquehanna acquisiranno una partecipazione del 90% in LedgerX, una delle poche società rimaste solvibili tra quelle legate a FTX dopo la dichiarazione di fallimento del 2022. La mossa è arrivata poche ore dopo l’annuncio da parte di Robinhood del lancio di una piattaforma di futures e derivati con opzioni dedicate ai prediction market.

Inizialmente, Robinhood aveva annunciato l’acquisizione di una quota di maggioranza in MIAXdx, un exchange e clearing house autorizzato dalla Commodity Futures Trading Commission statunitense. MIAXdx, precedentemente noto come LedgerX, era stato acquisito da Miami International Holdings (MIAX) per 50 milioni di dollari nel 2023, nel contesto del fallimento di FTX. Secondo Reuters, MIAX manterrà una quota del 10% nella società.

“Grazie alla nostra quota azionaria residua, l’operazione annunciata oggi consentirà a MIAX di accedere più rapidamente al crescente settore dei prediction market”, ha dichiarato Thomas Gallagher, CEO e presidente di MIAX.

L’acquisizione potrebbe mettere Robinhood nella posizione di sfidare grandi piattaforme di prediction market come Kalshi e Polymarket. Nel 2024, il settore ha registrato una crescita significativa, alimentata in parte dall’interesse per le scommesse sulle elezioni statunitensi.

Non è l’unico in gioco

Da quando, nell’ottobre 2024, un tribunale federale ha dato il via libera a Kalshi per offrire contratti legati alle elezioni statunitensi, il mercato ha registrato investimenti significativi da parte di aziende sia dentro che fuori l’industria crypto.

La scorsa settimana, Kalshi avrebbe aumentato la propria valutazione a 11 miliardi di dollari dopo un round di finanziamento guidato da Sequoia Capital e CapitalG. Anche Polymarket ha ottenuto una vittoria normativa martedì, con la CFTC che ha approvato la società per gestire una piattaforma di trading intermediata negli Stati Uniti.

Inoltre, secondo alcune fonti, il crypto exchange Coinbase starebbe lavorando a una propria piattaforma di prediction market supportata da Kalshi.

Le azioni di Robinhood sul Nasdaq hanno registrato un aumento dell'8% circa nelle ore successive all'annuncio, raggiungendo i 125,24 $ al momento della pubblicazione.