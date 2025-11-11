La piattaforma di video-sharing Rumble ha annunciato un accordo di fusione con la società di infrastrutture AI Northern Data, a seguito dell'intensificarsi dei suoi legami finanziari con l'emittente di stablecoin Tether.

In un comunicato diffuso lunedì, Rumble ha dichiarato che acquisirà Northern Data, a seguito dell'annuncio fatto ad agosto con Tether per una joint venture mirata all’acquisto della società di infrastrutture AI. Reuters ha riferito che l’operazione sarebbe valutata circa 767 milioni di dollari nell'ambito di un accordo in azioni tra Rumble e Northern Data.

Tether ha investito 775 milioni di dollari in Rumble nel dicembre 2024, citando i “valori fondamentali della libertà di parola e della libertà finanziaria” della piattaforma, secondo Paolo Ardonio, CEO dell'emittente di stablecoin.

Ardoino ha partecipato alla conference call con gli investitori di Rumble per il terzo trimestre 2025, confermando che Tether ha concordato un accordo da 150 milioni di dollari per l’acquisto di servizi GPU nell’ambito dell’acquisizione di Northern Data, oltre a un accordo pubblicitario da 100 milioni di dollari.

“Il nostro investimento in Rumble mira a costruire un'infrastruttura che protegga [...] le libertà”, ha dichiarato Ardonio durante la conference call con gli investitori di lunedì. “Condividiamo la stessa visione di creare piattaforme aperte come contrappeso alle Big Tech centralizzate e inclini alla censura”.

A seguito dell'investimento di Tether nel 2024, il CEO di Rumble Chris Pavlovski ha lasciato intendere che la piattaforma aveva in programma di attaccare la quota di mercato di YouTube. Il prezzo delle azioni RUM della società sul Nasdaq è aumentato di circa il 7,6% nei cinque giorni precedenti, raggiungendo i 6,42 $ al momento della pubblicazione.

Le aziende crypto fanno incetta di accordi nell’AI

La partecipazione congiunta di Tether e Rumble in Northern Data rappresenta l’ultimo esempio di una società crypto che si espande nei servizi di intelligenza artificiale.

A gennaio, Chainalysis ha acquisito la startup Alterya, specializzata nel rilevamento delle frodi tramite IA, per 150 milioni di dollari, nell'ambito dell'espansione della società di analisi blockchain volta a migliorare la “protezione proattiva dalle frodi nei pagamenti e il rilevamento avanzato delle stesse”. A seguire, ad agosto, il miner Bitcoin MARA Holdings ha siglato un accordo da 168 milioni di dollari per acquisire una partecipazione del 64% in Exaion, una società francese che fornisce infrastrutture cloud e IA.