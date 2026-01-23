Dopo 13 anni, whale dei tempi di Satoshi sposta $85 milioni in BTC

Dopo 13 anni, un wallet Bitcoin dormiente risalente ai tempi di Satoshi è tornato attivo, trasferendo l'intero saldo di 909,38 BTC, pari a circa 84,6 milioni di dollari al valore attuale, su un nuovo indirizzo BTC.

I dati on-chain forniti dalla società di analisi blockchain Arkham Intelligence rivelano che l'indirizzo ha ricevuto Bitcoin (BTC) per la prima volta nel 2013, quando una moneta veniva scambiata a meno di 7$.

In confronto, se anziché acquistare 909,38 BTC, del valore di circa 6.400 dollari nel 2013, lo stesso importo fosse stato investito in un fondo indicizzato S&P 500, oggi varrebbe 37.000$, con un guadagno del 481%.

Nello stesso arco di tempo di 13 anni, i prezzi di riferimento dell'oro sono aumentati di circa il 150%; si tratta di rendimenti solidi, ma comunque inferiori all'aumento di 13.900 volte di Bitcoin.

Un portafoglio BTC inattivo si risveglia. Fonte: Arkham Intelligence

Si risvegliano vecchie whale

Il trasferimento da parte della whale dormiente si colloca nel contesto di una riesumazione dei vecchi wallet nel 2024-25, quando indirizzi a lungo inattivi, compresi quelli di detentori da oltre 10 anni, hanno collettivamente trasferito più di 50 miliardi di dollari in BTC. I dati on-chain rivelano che decine di migliaia di quelle monete storiche sono state infine spese.

Per gli investitori, il lato umano di questa storia è sorprendente quasi quanto i numeri. Resistere a cali del 70-80%, ai cicli di mercato del 2017 e del 2021, a gravi fallimenti degli exchange, a controversi fork come Bitcoin Cash (BCH) e Bitcoin SV (BSV) e a continue misure repressive normative avrebbe richiesto una convinzione fuori dal comune (o, forse, la possibilità che il proprietario avesse perso le chiavi e solo di recente avesse recuperato l'accesso).

Il passaggio a un nuovo indirizzo avvenuto lunedì potrebbe essere una normale misura di sicurezza, un trasferimento di custodia o il primo passo verso un'eventuale liquidazione. Gli analisti on-chain seguiranno da vicino la situazione per verificarne l'effettivo trasferimento dei fondi verso wallet di exchange noti.

Rischio quantistico e UTXO “esposte”

I primi detentori potrebbero anche riposizionarsi in risposta al crescente clamore suscitato dagli avvertimenti sui futuri attacchi quantistici alle firme a curva ellittica di Bitcoin, le firme crittografiche utilizzate per dimostrare l'autorizzazione di una transazione da parte di qualcuno in possesso di una chiave privata.

Ciò è particolarmente rilevante per gli UTXO più datati (gli “output di transazioni non spesi” che costituiscono il saldo di un wallet e rappresentano singoli blocchi di BTC creati da transazioni passate), che hanno già esposto le loro chiavi pubbliche.

Sebbene la maggior parte dei crittografi ritenga ancora che i computer quantistici siano ancora lontani, recenti ricerche hanno esortato l'ecosistema a preparare percorsi di migrazione verso schemi post-quantistici, rischio che potrebbe motivare i veterani attenti alla sicurezza a spostare le monete in configurazioni più recenti anche se non intendono ancora venderle.