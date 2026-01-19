Il presidente di Strategy, Michael Saylor, ha lasciato intendere un nuovo importante acquisto di Bitcoin dopo aver aggiunto 1,25 miliardi di dollari in criptovaluta alle riserve della società la scorsa settimana.

In un post pubblicato sabato su X, Saylor ha condiviso lo screenshot del SaylorTracker che mostra il prezzo di Bitcoin (BTC) e i momenti in cui Strategy ha effettuato acquisti per la propria riserva di BTC, accompagnato dalla didascalia “Bigger Orange” — con l’arancione che rappresenta il colore tradizionalmente associato a Bitcoin.

Il presidente di Strategy ha spesso anticipato in questo modo nuovi acquisti di Bitcoin su X e non sta mostrando segnali di rallentamento nel 2026.

La società ha inaugurato l’anno con un acquisto di 1.283 BTC per 115,97 milioni di dollari il 4 gennaio, seguito da un’ulteriore operazione l’11 gennaio, quando ha acquistato 13.627 BTC per 1,25 miliardi di dollari.

Secondo i dati di SaylorTracker, l’azienda detiene ora 687.410 BTC a un prezzo medio di acquisto di 75.353 $ per unità. Con Bitcoin (BTC) attualmente scambiato a 92.300 $, secondo Coinbase, la riserva BTC di Strategy risulta in profitto.

Riserva in attivo, ma il debito incombe

Tuttavia, negli ultimi 12 mesi il prezzo delle azioni della società ha registrato un calo di circa il 52,67%, scendendo a 173,71 $ al 16 gennaio, secondo i dati di Yahoo Finance.

Strategy ha fatto ricorso a diversi metodi per raccogliere capitali destinati all’acquisto di Bitcoin, uno dei quali è rappresentato dalla vendita di debito a breve termine tramite obbligazioni convertibili.

Tuttavia, tra la fine del 2027 e il 2028, gli holder del debito inizieranno a poter convertire obbligazioni per un valore di miliardi di dollari, esercitando pressioni significative sulla società affinché reperisca ingenti quantità di capitale.

Strategy ha ribadito in più occasioni di disporre di risorse sufficienti per superare la tempesta, ma ha anche lasciato intendere che, se necessario, potrebbe vendere parte delle proprie riserve per liberare capitale.