Strategy di Michael Saylor, il più grande detentore pubblico di Bitcoin al mondo, ha aggiunto un’ulteriore tranche di BTC la scorsa settimana, ampliando le proprie riserve senza ridurre il costo medio complessivo di carico.

Secondo un deposito presentato lunedì alla Securities and Exchange Commission (SEC), Strategy ha acquistato 1.142 Bitcoin (BTC) per 90 milioni di dollari.

Le acquisizioni sono state effettuate a un prezzo medio di 78.815 $ per BTC, nonostante Bitcoin abbia scambiato al di sotto di tale livello per gran parte della settimana e abbia toccato brevemente i 60.000 $ su Coinbase giovedì scorso.

Fonte: SEC

L'ultimo acquisto ha portato il totale delle riserve Bitcoin di Strategy a 714.644 BTC, acquistati per circa 54,35 miliardi di dollari ad un prezzo medio di 76.056 $ per moneta.

Strategy perde il dip di Bitcoin?

Acquistando Bitcoin a circa 79.000 $ per unità, Strategy ha evitato di ridurre il costo medio di carico delle proprie riserve esistenti.

Bitcoin, tuttavia, è stato scambiato ben al di sotto di tale livello per quasi una settimana. Secondo i dati di Coinbase, il prezzo è crollato sotto i 78.000 $ martedì scorso e da allora non è più risalito sopra la soglia dei 72.000 $.

Prezzo di Bitcoin rispetto al prezzo medio di acquisto di Strategy. Fonte: SaylorTracker

L’operazione segna la seconda acquisizione di Bitcoin da parte di Strategy, mentre la criptovaluta scambia al di sotto del prezzo medio di acquisto della società, pari a 76.056 $.

Strategy ha affrontato una situazione analoga nel 2022, quando Bitcoin è sceso sotto i 30.000 $ mentre il prezzo medio di carico si attestava intorno ai 30.600 $. In quell’occasione, la società ha rallentato sensibilmente il ritmo degli acquisti, continuando tuttavia a effettuare operazioni di dimensioni più contenute anche a prezzi inferiori al proprio costo medio.

Nelle settimane precedenti all’acquisto, alcuni operatori di mercato avevano ipotizzato che Strategy avrebbe cercato di evitare acquisti al di sotto del costo medio in questo ciclo, considerate le implicazioni reputazionali legate alle perdite non realizzate.

Altri utenti hanno invece scherzato sul fatto che Michael Saylor potesse annunciare un nuovo acquisto a livelli di prezzo molto più elevati.

“Saylor lunedì: abbiamo aggiunto altri 1.000 bitcoin a un prezzo medio di 95.000 $”, ha ironizzato un osservatore di mercato in un post pubblicato venerdì su X.

Le azioni di Strategy (MSTR) hanno rispecchiato la volatilità di Bitcoin, scendendo a circa 107$ giovedì scorso, secondo i dati di TradingView.

In linea con il leggero rimbalzo dei mercati crypto, venerdì il titolo ha iniziato a salire, registrando un picco del 26% e chiudendo a circa 135 $.













