Strategy di Michael Saylor, il più grande detentore pubblico di Bitcoin al mondo, ha comunicato nuovi acquisti di BTC effettuati nel corso della settimana, mentre i prezzi sono scesi brevemente sotto i 75.000 $.

Secondo una comunicazione depositata lunedì presso la Securities and Exchange Commission, Strategy ha acquistato 855 Bitcoin (BTC) per 75,3 milioni di dollari la scorsa settimana.

Le acquisizioni sono avvenute a un prezzo medio di 87.974 $ per BTC. Secondo CoinGecko, Bitcoin ha iniziato la settimana sopra gli 87.700 $ e ha toccato i 90.000 $ prima di scendere brevemente sotto i 75.000 $ nella giornata di domenica.

Fonte: SEC

L’operazione ha portato le riserve totali di Strategy a 713.502 BTC, acquistati per circa 54,26 miliardi di dollari a un prezzo medio di 76.052 $ per BTC.

L’acquisto è avvenuto mentre Bitcoin scendeva brevemente al di sotto del costo medio di carico di Strategy, segnando la prima volta dalla fine del 2023 in cui il prezzo è stato inferiore alla costo base della società.

Non è la prima volta che Bitcoin scende al di sotto del costo medio di Strategy

Strategy ha avviato la sua strategia Bitcoin Standard nell’agosto 2020. Due anni dopo, Bitcoin ha iniziato a scambiare per la prima volta al di sotto del prezzo medio di acquisto della società. Nel maggio 2022, il prezzo è sceso sotto i 30.000 $, mentre il prezzo medio di carico di Strategy era di circa 30.600 $.

Il calo ha costretto Strategy a rallentare gli acquisti, portando all’acquisizione di soli 8.109 BTC nel 2022. Bitcoin è rimasto al di sotto del costo medio di Strategy fino a fine agosto 2023, seguito da un ulteriore breve ribasso, durante il quale la società ha effettuato sette acquisti per un totale di 28.560 BTC.

Acquisto di Bitcoin da parte di Strategy nel 2022-2023. Fonte: Strategy, SaylorTracker

L'importo acquistato rappresentava circa il 22% del totale dei 129.218 BTC detenuti da Strategy all'inizio del periodo.

Polymarket stima all'81% la probabilità che le riserve Bitcoin di Strategy superaranno gli 800.000 BTC

Nonostante il crescente sentiment ribassista sul prezzo di Bitcoin dopo il sell-off di fine settimana, gli scommettitori di Polymarket restano ottimisti sull’accumulazione di BTC da parte di Strategy nel 2026.

Sebbene lunedì le probabilità che Bitcoin scenda sotto i 65.000 $ quest'anno siano salite al 72%, Polymarket indica anche una probabilità dell’81% che le riserve Bitcoin di Strategy raggiungano gli 800.000 BTC.

Per raggiungere tale livello, l'azienda dovrebbe acquistare almeno 87.000 BTC entro la fine del 2026.

L'anno scorso, il fondatore di Strategy, Saylor, aveva previsto che Bitcoin avrebbe raggiunto i 21 milioni di dollari per moneta entro il 2046.