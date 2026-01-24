La Securities and Exchange Commission (SEC) e la Commodities Futures Trading Commission (CFTC) degli Stati Uniti hanno dichiarato che collaboreranno per discutere delle rispettive iniziative volte ad attuare l’agenda crypto del presidente Donald Trump.

Le agenzie hanno affermato giovedì che il presidente della SEC, Paul Atkins, e il neoinsediato presidente della CFTC, Michael Selig, terranno martedì un evento per discutere dell’“armonizzazione tra le due agenzie”.

“Per troppo tempo, gli operatori di mercato sono stati costretti a districarsi tra confini normativi poco chiari nell'applicazione e disallineati nella progettazione, basati esclusivamente su compartimenti giurisdizionali tradizionali”, hanno dichiarato Atkins e Selig in una nota congiunta.

“Questo evento si inserisce nei nostri più ampi sforzi di armonizzazione per garantire che l’innovazione possa radicarsi sul suolo americano, nel rispetto della legge statunitense e al servizio degli investitori, dei consumatori e della leadership economica degli Stati Uniti”, hanno aggiunto.

L'industria in attesa del CLARITY Act

Il settore crypto sta seguendo con attenzione i lavori del Senato, impegnato a portare avanti una proposta di legge sulla struttura del mercato delle criptovalute che definirebbe il modo in cui le due agenzie regolamenteranno il comparto.

Le Commissioni Bancaria e Agricoltura del Senato stanno spingendo verso l’esame e l’approvazione dei testi, ma entrambe hanno incontrato ritardi nel tentativo di ottenere un sostegno bipartisan alla legislazione.

Una bozza del disegno di legge della Commissione Bancaria del Senato, pubblicata all’inizio di questo mese, ha suscitato reazioni contrastanti poiché introduceva ulteriori restrizioni sui rendimenti delle stablecoin e sulla finanza decentralizzata. La mossa ha spinto Coinbase, uno dei principali lobbisti del settore crypto, a ritirare il proprio sostegno, contribuendo al rinvio dell’esame del provvedimento in commissione.

I repubblicani della Commissione Agricoltura del Senato hanno pubblicato mercoledì la loro bozza del disegno di legge, in vista della sessione di revisione prevista per martedì della prossima settimana, che non ha ottenuto il sostegno dei democratici della commissione.

Il disegno di legge dovrebbe subire ulteriori modifiche, poiché entrambe le commissioni dovranno correggere e approvare le loro versioni del disegno di legge prima che questo venga inviato al Senato per essere discusso e sottoposto al voto finale.