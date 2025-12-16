Secondo quanto riportato, la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha archiviato casi legati alle criptovalute sotto l’amministrazione Trump a un tasso significativamente più elevato rispetto a quelli riguardanti altri ambiti della normativa sui titoli.

Stando a un report pubblicato domenica dal New York Times, da quando il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è entrato in carica a gennaio, la SEC ha sospeso, abbandonato indagini o archiviato circa il 60% dei procedimenti che coinvolgevano aziende e progetti del settore crypto.

Il report cita casi di alto profilo, tra cui le azioni legali della SEC contro Ripple Labs e Binance, e aggiunge che ilregolatore finanziario “non sta più perseguendo attivamente alcun caso contro società con noti legami con Trump”.

La SEC ha dichiarato al New York Times che il favoritismo politico non ha “nulla a che vedere” con la sua strategia di enforcement nel settore crypto e che il cambio di rotta, con l’archiviazione di indagini e procedimenti, è dovuto a motivi legali e di policy. Il quotidiano ha aggiunto di non aver trovato alcuna prova che suggerisca pressioni da parte di Trump sull’agenzia affinché abbandonasse indagini o casi.

“L’idea che il cambiamento normativo sulle criptovalute dell’ultimo anno sia in qualche modo dovuto all’interesse personale del presidente, e non al fatto che la precedente impostazione regolatoria fosse assolutamente folle, è una rappresentazione disonesta che ignora quattro anni di attacchi diretti da parte di veri attori partitici”, ha dichiarato Alex Thorn, responsabile della ricerca globale di Galaxy Digital, in risposta al report del New York Times.

Nel 2025 le società legate alla famiglia Trump hanno ampliato in modo significativo il loro coinvolgimento nel settore degli asset digitali, con entità riconducibili al presidente o ai suoi familiari coinvolti in diversi progetti crypto, tra cui World Liberty Financial, la memecoin di Trump, Official Trump (TRUMP) e l’iniziativa di mining Bitcoin (BTC) dei figli del presidente, American Bitcoin.

L'ultimo commissario democratico della SEC lascerà l'agenzia tra poche settimane

Dopo la rielezione di Donald Trump alla presidenza degli Stati Uniti, Paul Atkins è rimasto alla guida della commissione. Tuttavia, l’agenzia è destinata a perdere l’ultimo membro democratico ancora presente nella sua leadership, dopo la scadenza del mandato nel 2024.

A gennaio, Caroline Crenshaw dovrebbe lasciare la SEC, dopo aver prestato servizio per 18 mesi oltre la scadenza del suo mandato iniziale. Al momento della pubblicazione, Trump non aveva annunciato alcun potenziale sostituto per Crenshaw o per l'altro seggio democratico vacante presso l'agenzia di regolamentazione.

A differenza di Atkins e di altri commissari Repubblicani, Crenshaw ha criticato pubblicamente l'approccio dell'agenzia nei confronti delgli asset digitali sotto l'amministrazione Trump. In una delle sue ultime apparizioni pubbliche come commissario la scorsa settimana, Crenshaw ha affermato che l'allentamento delle normative sulle cripto potrebbe “portare a un contagio più significativo del mercato”.