Martedì, la pagina “Contributi scritti” della Crypto Task Force della Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti è stata arricchita da due nuovi contributi incentrati sui diritti di self‑custody e sulle modalità di regolamentazione del trading proprietario nei mercati della finanza tokenizzata e decentralizzata (DeFi).

Uno dei contributi proviene da “DK Willard” ed è incentrato sugli utenti retail della Louisiana, mentre l’altro è stato redatto dal gruppo di lavoro della Blockchain Association Trading Firm sulle regole dei dealer per i mercati azionari tokenizzati.

Proposte mirano a protezione self-custody e DeFi

La richiesta della Louisiana cita la legge statale HB 488, che afferma il diritto dei residenti alla custodia autonoma degli asset digitali, e sostiene che la futura legislazione federale sulla struttura del mercato delle criptovalute dovrebbe mantenere requisiti rigorosi in materia di registrazione, trasparenza, antifrode e antimanipolazione.

Sottolinea che le esenzioni previste in alcune proposte federali potrebbero consentire agli sviluppatori e alle piattaforme di eludere gli obblighi fondamentali di protezione degli investitori, aumentando il rischio di frodi e reati finanziari per i consumatori.

La lettera della Blockchain Association invita la SEC a chiarire come le aziende che negoziano titoli tokenizzati e asset DeFi solo per proprio conto, senza sollecitazione dei clienti, custodia o esecuzione di agenzie, non debbano essere automaticamente trattate come “dealer” soggetti all'obbligo di registrazione ai sensi dell'Exchange Act.

La lettera della Blockchain Association. Fonte: SEC

Si osserva altresì che le norme vigenti in materia di broker-dealer siano state concepite per i mercati tradizionali e potrebbero necessitare di un adeguamento per il settlement degli smart contract.

Compromessi su CLARITY e replica del settore

Le proposte giungono mentre al Congresso proseguono i negoziati sul disegno di legge federale CLARITY relativo alla struttura del mercato delle criptovalute.

Patrick Witt, consulente senior della Casa Bianca in materia crypto, ha esortato il settore ad accettare dei compromessi per far approvare la legge mentre i repubblicani controllano ancora il Congresso e l'amministrazione Trump rimane al potere, sottolineando come i legislatori e l'industria stiano cercando di trovare un equilibrio tra le questioni relative al rendimento delle stablecoin, alla liquidità DeFi e alla protezione degli investitori all'interno del testo legislativo.

Mercoledì, intervenendo a Davos, il CEO di Coinbase Brian Armstrong ha riconosciuto i progressi compiuti finora nel portare avanti CLARITY e ha dichiarato:

“Stiamo lavorando tutti insieme per trovare una soluzione vantaggiosa per tutti, in particolare per il popolo americano”.





