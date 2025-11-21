La società di consulenza Cornerstone Research ha segnalato un forte calo nel numero di azioni di enforcement condotte dall’attuale leadership della Securities and Exchange Commission statunitense rispetto alla precedente amministrazione.

In un report pubblicato mercoledì, Cornerstone ha indicato che, sotto la guida del presidente Paul Atkins, il numero di azioni di contrasto nei confronti delle società quotate e delle loro controllate è diminuito di circa il 30% nell’anno fiscale 2025 rispetto al 2024.

La società ha affermato che questi dati sono “coerenti con il modello generale osservato in altri anni fiscali in cui è cambiata la leadership della SEC”, facendo riferimento all’ex presidente Gary Gensler.

Azioni di contrasto intraprese dalla SEC dal FY 2016 al FY 2025. Fonte: Cornerstone

Sebbene il regolatore finanziario abbia lasciato cadere indagini e cause contro diverse società crypto dopo l’uscita di scena di Gensler, il report cita esclusivamente il caso della SEC contro Coinbase, archiviato a febbraio.

All’inizio di questa settimana, la Division of Examinations della SEC ha pubblicato le priorità di vigilanza per l’anno fiscale fino al 2026, senza alcun riferimento a criptovalute o asset digitali.

“L’archiviazione è coerente con le priorità dichiarate dall’attuale leadership della SEC,” ha affermato Cornerstone. “Il presidente Atkins ha segnalato che una delle ‘priorità principali’ sarà ‘fornire una base normativa solida per gli asset digitali attraverso un approccio razionale, coerente e fondato su principi’.”

La SEC ha operato con personale ridotto per 43 giorni durante lo shutdown del governo statunitense conclusosi la scorsa settimana, un fattore che ha limitato le capacità di enforcement e supervisione dell’agenzia. Con il ritorno alla piena operatività, l’autorità ha pubblicato le priorità di esame per il 2026 e ha ripreso la revisione delle richieste di IPO, exchange-traded fund e altre pratiche di sua competenza.

In attesa della legge sulla struttura del mercato al Congresso

A partire da martedì, i leader Repubblicani della Commissione Bancaria del Senato prevedono di far approvare un disegno di legge completo sulla struttura del mercato degli asset digitali entro l’inizio del 2026.

La tempistica iniziale — che puntava a far firmare la legge entro la fine dell’anno — è stata rinviata a causa dello shutdown del governo e dell’opposizione dei senatori Democratici alle disposizioni sulla DeFi.

If passed, the law could grant the Commodity Futures Trading Commission significant authority to regulate digital assets. Atkins said that, under the SEC’s potential authority, it would not be “lax” on enforcement, likely including cases involving crypto.