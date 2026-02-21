Paul Atkins, presidente della Securities and Exchange Commission (SEC) statunitense, e la commissaria Hester Peirce hanno dichiarato mercoledì che l’agenzia sostiene la necessità di chiarire come i titoli tokenizzati rientrino nell’attuale quadro delle leggi federali sui titoli, affermando che regole più chiare offrirebbero a sviluppatori e investitori una maggiore certezza normativa.

Intervenendo alla conferenza ETHDenver sul futuro della regolamentazione, Atkins e Peirce hanno affrontato le preoccupazioni legate alla volatilità dei prezzi di molte criptovalute e spiegato come l’agenzia intenda procedere con la regolamentazione degli asset digitali in vista di un possibile disegno di legge sulla struttura del mercato attualmente in discussione al Congresso.

Rispondendo al recente calo dei prezzi delle criptovalute — probabilmente in riferimento alla flessione di Bitcoin (BTC) ed Ether (ETH), scesi rispettivamente di oltre il 28% e il 40% negli ultimi 30 giorni — Atkins ha dichiarato:

“In qualità di autorità di vigilanza, la cosa migliore che possiamo fare è garantire che le norme che disciplinano le asset class da noi regolamentate consentano alle persone di disporre delle informazioni necessarie per esprimere il proprio orientamento di mercato attraverso decisioni di acquisto, vendita o detenzione degli asset in questione.”

Hester Peirce (a sinistra) e Paul Atkins (a destra) della SEC. Fonte: ETHDenver

Nessuno dei due commissari ha affrontato direttamente gli sforzi per far avanzare al Congresso la legislazione sulla struttura del mercato, sebbene Peirce abbia affermato che la SEC ha “fornito assistenza tecnica” sulla questione. Un disegno di legge attualmente all’esame del Senato degli Stati Uniti — denominato CLARITY Act dopo l’approvazione alla Camera dei Rappresentanti a luglio — potrebbe trasferire gran parte delle competenze della SEC sugli asset digitali alla Commodity Futures Trading Commission (CFTC).

ETHDenver, in corso questa settimana in Colorado, è uno dei maggiori eventi dedicati alle criptovalute negli Stati Uniti e riunisce sviluppatori e leader del settore.

La CFTC è ancora a corto di personale, nonostante il presidente confermato dal Senato

Michael Selig, confermato commissario e presidente della CFTC a dicembre, rimane l'unico leader di un'agenzia che dovrebbe avere cinque membri della commissione.

Mentre il Senato degli Stati Uniti sta valutando le disposizioni contenute nella legge sulla struttura del mercato, alcuni legislatori hanno insistito affinché almeno quattro commissari siano confermati prima che la legge possa entrare in vigore.