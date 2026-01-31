Senatore Boozman: Ancora nessun accordo con i democratici su legge crypto

John Boozman, presidente della Commissione Agricoltura del Senato degli Stati Uniti, afferma che i repubblicani della commissione devono ancora trovare un compromesso con i democratici su diverse “questioni politiche fondamentali” relative alla legislazione sulla struttura del mercato crypto.

Le dichiarazioni di Boozman giungono dopo che la commissione del Senato ha pubblicato mercoledì una bozza repubblicana del disegno di legge, in vista della revisione prevista per martedì 27 gennaio. La bozza non ha il sostegno dei democratici della commissione, sostiene.

“Sebbene permangano divergenze su questioni politiche fondamentali, questo disegno di legge si basa sulla nostra bozza di discussione bipartisan e incorpora i contributi delle parti interessate, rappresentando il risultato di mesi di lavoro”, ribadisce Boozman.

“Sebbene sia un peccato non essere riusciti a raggiungere un accordo, sono grato per la collaborazione che ha permesso di migliorare questa legge. È ora di portare avanti questo disegno di legge e attendo con impazienza la revisione della prossima settimana”.

Estratto della bozza di legge repubblicana sulle crypto condivisa da John Boozman. Fonte: Senate Agriculture Committee

Il progetto di legge mira a creare un quadro normativo per la regolamentazione dei mercati delle criptovalute da parte della Securities and Exchange Commission e della Commodity Futures Trading Commission.

Disegno di legge repubblicano include protezioni per sviluppatori crypto

L'avvocato esperto di criptovalute James Murphy, noto online come “MetaLawMan”, ha spiegato che il disegno di legge “crea un percorso che consente alla DeFi di evitare la regolamentazione della CFTC”.

Esso fornisce protezione agli sviluppatori di software DeFi e ad alcuni fornitori di servizi dalla responsabilità prevista dalle norme e dai regolamenti della CFTC, ha affermato.

Il disegno di legge omette anche qualsiasi regolamentazione sul rendimento delle stablecoin, poiché ciò rientra nella giurisdizione della Commissione bancaria, ha spiegato Murphy.

Bill Hughes, avvocato presso Consensys, fornitore di soluzioni software Ethereum, ha approfondito:

“In sintesi, la legge sugli intermediari di materie prime digitali: non regola i portafogli auto-custoditi, non regola le interfacce DeFi non custodite, regola qualsiasi piattaforma che prenda in custodia o controlli l'esecuzione e si concentra esclusivamente sugli intermediari, non sui protocolli o sugli utenti”.

La pubblicazione della bozza di legge arriva mentre circolano voci di un possibile rinvio a febbraio o marzo della versione della legge sulla struttura del mercato delle criptovalute elaborata dalla Commissione bancaria del Senato.