La Commissione Agricoltura del Senato degli Stati Uniti ha rinviato alla fine di gennaio la revisione del disegno di legge sulla struttura del mercato crypto, affermando di aver bisogno di più tempo per raccogliere consensi a favore della normativa.

Il presidente della Commissione, John Boozman, ha dichiarato lunedì di voler portare avanti un disegno di legge bipartisan e di aver “compiuto progressi significativi e avuto discussioni costruttive mentre lavoriamo per raggiungere questo obiettivo”.

“Per finalizzare i dettagli rimanenti e garantire l'ampio sostegno richiesto da questa legislazione, è necessario più tempo prima di passare alla revisione”, ha aggiunto. “La Commissione procederà al markup nell’ultima settimana di gennaio”.

Il settore crypto guarda con grande attenzione al provvedimento, poiché definirebbe le competenze e i poteri di vigilanza dei regolatori di mercato statunitensi — la Securities and Exchange Commission (SEC) e la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) — sul mercato crypto.

La Commissione Agricoltura del Senato supervisiona la CFTC e aveva inizialmente programmato il markup del disegno di legge per giovedì, in concomitanza con la revisione dello stesso provvedimento da parte della Commissione Bancaria del Senato, che supervisiona la Securities and Exchange Commission (SEC) e che al momento dovrebbe ancora tenersi.

Il disegno di legge sulla struttura del mercato attualmente all’esame del Senato è distinto dal CLARITY Act della Camera, approvato a luglio, a causa delle regole procedurali.

Richieste di garanzie etiche e modifiche ai rendimenti delle stablecoin

Tra le modifiche che legislatori e lobbisti stanno cercando di includere nel provvedimento figurano il divieto totale dei rendimenti sulle stablecoin e disposizioni rafforzate in materia di etica.

Diversi senatori democratici stanno spingendo per introdurre nel disegno di legge paletti contro i conflitti di interesse, con norme volte a vietare ai funzionari pubblici — incluso il presidente Donald Trump — di trarre profitto da legami con società crypto.

Anche i lobbisti bancari hanno chiesto di vietare alle piattaforme di terze parti, come i crypto exchange, di offrire rendimenti sulle stablecoin, dopo che il GENIUS Act ha già proibito tale pratica agli emittenti.

Parallelamente, gruppi di pressione e aziende del settore crypto hanno sollecitato i legislatori a escludere gli sviluppatori di software e le piattaforme non-custodial dalla classificazione come intermediari, evitando così che siano soggetti alle normative finanziarie.

All’inizio di questo mese, la banca d’investimento TD Cowen ha avvertito che le elezioni di midterm potrebbero ridurre il sostegno necessario per l’approvazione del disegno di legge, rendendo più probabile un via libera nel 2027, con l’implementazione finale nel 2029.