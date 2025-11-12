In seguito alla decisione di diversi senatori democratici di schierarsi con i repubblicani per approvare una legge di finanziamento, il governo degli Stati Uniti si avvicina alla riapertura dopo oltre 40 giorni di chiusura.

Lunedì, il Senato degli Stati Uniti ha tenuto una votazione notturna su una legge che “prolunga gli stanziamenti e le proroghe per l'anno fiscale 2026”, approvata con 60 voti a favore e 40 contrari. Il disegno di legge dovrebbe finanziare il governo fino al 31 gennaio 2026, a condizione che venga approvato dalla Camera dei Rappresentanti e firmato dal presidente Donald Trump.

Dal momento che martedì è stato un giorno festivo federale negli Stati Uniti, la Camera non dovrebbe riunirsi per votare il disegno di legge prima di mercoledì. La piattaforma di previsione Polymarket ha già modificato le sue previsioni, secondo cui il governo degli Stati Uniti tornerà a funzionare regolarmente venerdì, probabilmente dopo l'approvazione del disegno di legge da parte della Camera.

A fronte della chiusura del governo, la più lunga nella storia del Paese, molte agenzie federali hanno messo in congedo il personale e ridotto le attività per adeguarsi alla mancanza di fondi.

Nonostante il disegno di legge venga immediatamente approvato e trasformato in legge, probabilmente ci vorrà del tempo prima che il personale possa tornare al lavoro. Il piano operativo della Securities and Exchange Commission (SEC) statunitense, ad esempio, consentirà ai dipendenti di tornare al lavoro il “giorno lavorativo successivo alla promulgazione della legge di bilancio”.

In corso negoziati su struttura di mercato degli asset digitali

Lunedì, la leadership della Commissione Agricoltura del Senato ha pubblicato una bozza di discussione di un disegno di legge completo sulla struttura del mercato crypto. La bozza è stata redatta dopo settimane di negoziati tra i legislatori democratici e repubblicani, circa quattro mesi dopo che la Camera ha approvato la sua versione della legge.

La chiusura ha probabilmente contribuito a rallentare l'iter del disegno di legge, che i leader repubblicani inizialmente prevedevano sarebbe stato approvato dalla Commissione Agricoltura e dalla Commissione Bancaria entro fine ottobre e sarebbe entrato in vigore entro il 2026.

Sebbene i repubblicani siano ancora in grado di portare avanti l'iter legislativo, il senatore della Carolina del Nord Thom Tillis ha avvertito che rinviare l'approvazione oltre gennaio o febbraio potrebbe rendere il disegno di legge vulnerabile durante la campagna elettorale di metà mandato del 2026.